Exército do Nepal assume segurança após renúncia do primeiro-ministro

Oficiais justificaram que certos grupos se aproveitam da instabilidade no país para saquear, queimar e prejudicar propriedades públicas e privadas

K.P. Sharma Oli: primeiro-ministro do Nepal renunciou ao cargo (Sanjit Pariyar/NurPhoto/Getty Images)

EFE
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19h07.

Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 20h03.

O Exército do Nepal anunciou nesta terça-feira, 9, que assumirá o controle da segurança após a renúncia do primeiro-ministro K.P. Sharma Oli em meio a uma onda de distúrbios que deixou pelo menos 25 pessoas mortas nas últimas horas e o incêndio do prédio do Parlamento.

"Gostaríamos de informar a todos que, se tais ações continuarem, o Exército do Nepal e todas as agências de segurança cumprirão seu dever principal de garantir a segurança do Nepal e do povo nepalês, assumindo o controle da situação a partir das 22h do dia 9 de setembro", comunicou a instituição.

Na nota, o Exército denuncia que certos grupos estão se aproveitando da instabilidade para saquear, queimar e prejudicar cidadãos e propriedades públicas e privadas, e advertiu que enviará tropas para garantir a segurança se esses ataques não cessarem.

Em declaração conjunta, os chefes das principais agências de segurança pediram calma e contenção de todas as partes, enquanto o presidente do país pediu a preservação da paz e da estabilidade.

O chefe do Estado-Maior do Exército, Ashok Raj Sigdel, enfatizou em mensagem de vídeo que é "responsabilidade de todos os nepaleses manter a harmonia e proteger o interesse nacional", lembrando os graves danos causados a vidas e propriedades nos últimos dias.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse na rede social X (ex-Twitter) que "a violência no Nepal é de partir o coração", lamentou a perda de vidas e fez um apelo aos nepaleses para que apoiem a paz.

Vários países vizinhos, enquanto isso, emitiram avisos de precaução para seus cidadãos no Nepal diante da escalada da violência e da incerteza política.

De acordo com o Exército, após o envio planejado de tropas na noite desta terça-feira, a situação será reavaliada e uma nova declaração será emitida de acordo com a evolução dos acontecimentos.

