Exército do Líbano detona dispositivos de comunicação 'suspeitos' após onda de explosões

O Exército do Líbano anunciou nesta quinta-feira, 19, que está detonando de forma controlada vários dispositivos de comunicação "suspeitos", depois que uma série de explosões matou 32 pessoas e feriu mais de 3.200 no país nos últimos dois dias. "Unidades especializadas do Exército começaram a detonar walkie-talkies e pagers suspeitos em diferentes áreas, por isso pedem que os cidadãos se mantenham longe dos locais das explosões e a denunciem quaisquer dispositivos ou objetos suspeitos", diz um comunicado militar.

Na última terça-feira, milhares de pagers nas mãos de membros do grupo xiita libanês Hezbollah explodiram simultaneamente, enquanto na quarta-feira um segundo incidente envolveu walkie-talkies. Em ambos os casos, as detonações, atribuídas a Israel, concentraram-se no sul do país, no leste do Vale do Beqaa e nos subúrbios ao sul de Beirute, conhecidos como Dahye, todos redutos do movimento xiita.

A primeira onda matou 12 pessoas e feriu cerca de 2.800, enquanto a segunda incluiu detonações aparentemente mais intensas que mataram cerca de 25 pessoas e feriram pouco mais de 450.

Em uma série de comunicados, o Hezbollah confirmou a morte de cerca de 20 de seus membros de diferentes partes do país, principalmente da região sul e do leste do Vale do Beqaa, incluindo também um menor identificado como nascido em 2008. A formação xiita não forneceu detalhes sobre as circunstâncias das mortes, como de costume, embora tenham sido as vítimas da última onda de explosões de dispositivos.