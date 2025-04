Ex-primeira-dama do Peru pede asilo na Embaixada do Brasil após ser condenada à prisão

O Ministério das Relações Exteriores do Peru informou, nesta terça-feira, que a esposa do ex-presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, pediu asilo político à Embaixada do Brasil em Lima. A informação foi confirmada pelo Itamaraty.

"A senhora Heredia solicitou o asilo ao dito país (Brasil), em concordância com a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, do qual o Peru e o Brasil fazem parte. Ambos os governos se encontram em permanente comunicação sobre essa situação", diz o trecho de uma nota divulgada pela chancelaria peruana em uma rede social.

A ex-primeira-dama está na representação brasileira. Ela pediu asilo no momento em que a Terceira Vara Colegiada do Tribunal Superior Nacional do Peru lia a sentença que a condenou, junto com o marido, a 15 anos de prisão.

Humala e sua esposa foram acusados ​​de receber fundos da Odebrecht, agora conhecida como Novonor, durante a campanha eleitoral de 2011, quando o ex-presidente saiu vitorioso.

Heredia não estava presente na audiência, mas o ex-presidente estava na Corte. Ollanta Humala foi preso pela política do tribunal.

Ilán Heredia, irmão de Nadine, recebeu uma pena de 12 anos de prisão.

O Ministério Público acusou o ex-presidente de lavagem de ativos por ocultar o recebimento de US$ 3 milhões da Odebrecht para a campanha de 2011, que o levou à Presidência. Nadine Heredia, esposa de Humala, também foi acusada como cofundadora da legenda Partido Nacionalista.

Em 2016, a Odebrecht admitiu ter distribuído dezenas de milhões de dólares em subornos e doações ilegais de campanha em diversos países da América Latina, incluindo o Peru, desde o início do século XXI.