Ex-presidente uruguaio José Mujica é novamente internado

O ex-presidente uruguaio José Mujica foi internado novamente, informação inicialmente veiculada pela imprensa local e confirmada pela Agência EFE nesta quinta-feira.

Mujica, que governou de 2010 a 2015, já havia sido internado na semana passada, depois de ter dificuldade para se alimentar em decorrência do tratamento de radioterapia ao qual foi submetido por causa de um tumor maligno no esôfago, segundo informou no dia 27 de agosto sua médica pessoal, Raquel Pannone.