Mujica é internado em clínica de Montevidéu para tratamento de tumor

O ex-presidente do Uruguai José Mujica foi internado nesta terça-feira no centro médico Casmu, em Montevidéu, como parte do tratamento contra o tumor maligno que foi diagnosticado em seu esôfago.

A informação foi confirmada pela imprensa local, que destacou que o ex-presidente deverá receber alta dentro de 24 ou 48 horas.

Ontem, segunda-feira, sua médica, Raquel Pannone, disse à Agência EFE que Mujica está se recuperando “muito bem” depois de ter iniciado o tratamento, embora a reabilitação “esteja lhe custando muito”.

“Ele passou por radioterapia e isso gerou alguns sintomas que ele não está conseguindo superar. Não é por causa de sua doença básica, não é porque ele tem qualquer outra complicação. Pelo contrário, a evolução em relação ao tumor no esôfago tem sido muito boa”, declarou.

No entanto, Pannone acrescentou que o tratamento não é inócuo e que Mujica tem outras patologias anteriores que o condicionam.

“Estamos monitorando e fazendo todo o possível para que ele possa se recuperar”, completou.

Mujica anunciou em entrevista coletiva no dia 29 de abril que estava com um tumor no esôfago.

“Preciso informá-los que na última sexta-feira fui ao Casmu para um check-up no qual foi descoberto que tenho um tumor no esôfago, o que obviamente é muito complicado e duplamente no meu caso, porque sofro de uma doença imunológica há mais de 20 anos”, disse.

Em 2 de maio, Pannone deu entrevista coletiva na qual anunciou que o tumor era maligno e seria tratado com radioterapia.

“Pelas características observadas na imagem, tínhamos uma grande suspeita de que se tratava de um tumor maligno. Evidência demonstrada pela anatomia patológica. Pepe tem câncer de esôfago”, informou.

Em seguida, a médica ressaltou que uma tomografia computadorizada e uma ultrassonografia realizadas no ex-presidente mostraram que ele não tinha lesões em nenhum outro órgão.

Depois de agradecer as ofertas do Uruguai e de outros países do mundo, a médica explicou que junto com Mujica e sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, decidiram que o tratamento seria realizado em seu país.