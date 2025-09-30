EUA vai taxar madeira em 10% e adia tarifas sobre móveis até 14 de outubro

O governo dos Estados Unidos informou que vai impor uma tarifa de 10% sobre as importações de madeira não folhosa (softwood) que entrará em vigor em 14 de outubro, mesma data dos impostos sobre móveis fabricados no exterior, que a Casa Branca decidiu adiar em duas semanas.

Os detalhes foram anunciados pela Casa Branca depois que o presidente Donald Trump informou inicialmente que, a partir de 1º de outubro, seu governo aplicaria tarifas de 30% a alguns móveis estofados e de 50% a armários de cozinha, pias de banheiro e outros produtos relacionados.

O documento oficial, no entanto, que todos esses produtos terão uma tarifa inicial de 25% a partir de 14 de outubro, e não do dia 1º, e que no caso dos móveis estofados ela aumentará para 30% e, no de armários de cozinha, pias e outros, para 50% a partir de 1º de janeiro de 2026.

Segundo a Casa Branca, o Reino Unido, a União Europeia e o Japão "desfrutarão de um tratamento mais favorável que reflete os termos de seus acordos comerciais com os Estados Unidos", negociados para evitar impostos mais altos que Washington considera "recíprocos".

As taxas de importação de madeira não superarão os 10% para o Reino Unido, enquanto para a UE e o Japão o teto será de 15%.