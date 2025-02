EUA: secretário de Defesa pede cortes de até 8% no orçamento militar

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou que as Forças Armadas preparem planos para um corte anual de 8% no orçamento pelos próximos cinco anos, conforme um memorando obtido pelo Washington Post. A única exceção será os gastos com segurança da fronteira.

A medida contrasta com o apoio do presidente Donald Trump a um plano da Câmara que aumenta os gastos militares em US$ 100 bilhões. O próprio Hegseth, uma semana antes, havia defendido um aumento no orçamento da Defesa.

O memorando orienta que a redução ocorra em áreas de "baixo impacto", como programas de diversidade e mudança climática. O orçamento atual do Pentágono é de cerca de US$ 850 bilhões ao ano.

"O Departamento de Defesa está conduzindo essa revisão para garantir o melhor uso do dinheiro dos contribuintes", disse o porta-voz do Pentágono, Robert Salesses, à CNN.

A decisão faz parte de uma campanha de Trump e Elon Musk, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), para reduzir os gastos federais. Nos últimos dias, cortes e demissões em massa foram anunciados no setor público.