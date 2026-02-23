Mundo

EUA ordena retirada de pessoal não essencial da embaixada em Beirute

Medida ocorre em meio a ameaças de Donald Trump contra o Irã, segundo Departamento de Estado

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13h43.

Os Estados Unidos ordenaram a retirada de pessoal não essencial de sua embaixada em Beirute, no Líbano, em meio às ameaças do presidente Donald Trump de atacar o Irã.

Teerã mantém laços estreitos com a milícia xiita libanesa Hezbollah, que atua no país.

Segundo um alto funcionário do Departamento de Estado, que falou sob condição de anonimato à AFP, a decisão tem caráter preventivo.

“Esta é uma medida temporária destinada a garantir a segurança de nosso pessoal, mantendo nossa capacidade de operar e auxiliar cidadãos americanos”, afirmou.

*Com informações da AFP

