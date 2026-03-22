EUA negam que Irã tenha abatido caça F-15 perto da ilha de Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) negou neste domingo, 22, que o Irã tenha derrubado um caça americano F-15 no sul do país, nas proximidades da ilha de Ormuz.

Em publicação na rede X, o comando classificou como falsos os relatos de que a aeronave teria sido abatida recentemente e afirmou que nenhuma das 8 mil aeronaves de combate mobilizadas desde o início do conflito foi derrubada pelo Irã.

Pouco antes, segundo a EFE, o Exército iraniano havia informado ter detectado e atacado um F-15 que, segundo Teerã, teria entrado no espaço aéreo do país na região sul.

De acordo com o departamento de relações públicas do Exército iraniano, a aeronave foi identificada sobre o litoral sul, perto da ilha de Ormuz, e teria sido alvo dos sistemas antiaéreos terra-ar da Força de Defesa Aérea do país.

A versão iraniana foi divulgada um dia depois de a Guarda Revolucionária afirmar ter atingido um caça F-16 israelense no centro do território iraniano. Segundo Teerã, esse teria sido o terceiro avião israelense derrubado em 22 dias de guerra. Israel, por sua vez, negou que a aeronave tenha sido danificada.