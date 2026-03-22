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EUA negam que Irã tenha abatido caça F-15 perto da ilha de Ormuz

Comando Central americano classifica como falsos os relatos divulgados por Teerã e diz que nenhuma das aeronaves mobilizadas desde o início do conflito foi derrubada

Foto do Comando Central da Força Aérea dos Estados Unidos mostra caças F-15E durante operação no Iraque em 23 de setembro (Senior Airman Matthew Bruch/AFP)

Foto do Comando Central da Força Aérea dos Estados Unidos mostra caças F-15E durante operação no Iraque em 23 de setembro (Senior Airman Matthew Bruch/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 14h11.

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) negou neste domingo, 22, que o Irã tenha derrubado um caça americano F-15 no sul do país, nas proximidades da ilha de Ormuz.

Em publicação na rede X, o comando classificou como falsos os relatos de que a aeronave teria sido abatida recentemente e afirmou que nenhuma das 8 mil aeronaves de combate mobilizadas desde o início do conflito foi derrubada pelo Irã.

Pouco antes, segundo a EFE, o Exército iraniano havia informado ter detectado e atacado um F-15 que, segundo Teerã, teria entrado no espaço aéreo do país na região sul.

De acordo com o departamento de relações públicas do Exército iraniano, a aeronave foi identificada sobre o litoral sul, perto da ilha de Ormuz, e teria sido alvo dos sistemas antiaéreos terra-ar da Força de Defesa Aérea do país.

A versão iraniana foi divulgada um dia depois de a Guarda Revolucionária afirmar ter atingido um caça F-16 israelense no centro do território iraniano. Segundo Teerã, esse teria sido o terceiro avião israelense derrubado em 22 dias de guerra. Israel, por sua vez, negou que a aeronave tenha sido danificada.

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