EUA lançam moeda comemorativa de US$ 1 com rosto de Donald Trump

A Casa da Moeda dos Estados Unidos iniciou a produção de uma moeda comemorativa de US$ 1 que traz o rosto do presidente Donald Trump no anverso. A peça integra as celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos, segundo informou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na quarta-feira, 15.

A face principal da moeda reúne a imagem de Trump, a inscrição Liberty (liberdade), o lema In God We Trust (confiamos em Deus) e a marca "1776-2026". No verso, o projeto exibe a águia-de-cabeça-branca presente no selo presidencial. O modelo foi desenvolvido a partir de um esboço divulgado em outubro.

A proposta inicial mostrava, no lado oposto da moeda, Trump com o punho cerrado ao lado da frase fight, fight, fight (lute, lute, lute). A referência remete à tentativa de assassinato sofrida pelo presidente durante a campanha eleitoral de 2024. Em entrevista à Fox Business, Trump afirmou que recebeu uma das moedas e declarou sentir-se honrado com a homenagem. "Isso é muito incomum, pelo que eu entendo", disse.

O lançamento provocou questionamentos sobre sua compatibilidade com a legislação americana. Uma lei de 1866 impede o uso de retratos de pessoas vivas no papel-moeda emitido pelo Bureau of Engraving and Printing, o Escritório de Gravura e Impressão dos Estados Unidos. A regra, no entanto, não trata das moedas produzidas pela Casa da Moeda.

Outra norma aprovada pelo Congresso, em 2020, autorizou a emissão de moedas de US$ 1 em comemoração ao aniversário de 250 anos do país, mas estabeleceu que os modelos não poderiam retratar pessoas vivas.

Em entrevista exibida pela Fox News na terça-feira, 14, Scott Bessent citou um precedente histórico para defender a iniciativa. Segundo o secretário, nas comemorações pelos 150 anos da independência, o então presidente Calvin Coolidge apareceu em uma moeda comemorativa. "Então podemos colocar imagens de pessoas vivas em uma moeda", afirmou.

De acordo com o Departamento do Tesouro, a moeda já está em produção na unidade da Casa da Moeda localizada na Filadélfia.