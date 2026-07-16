Real Time Big Data: Marcos Rogério tem 36% e Fúria, 28%, no 1º turno em Rondônia

O senador Marcos Rogério (PL) tem a liderança na corrida eleitoral pelo governo de Rondônia, segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta quinta-feira, 16.

Em um cenário de primeiro turno, o senador tem 36% das intenções de voto. Em segundo lugar, o ex-prefeito de Cacoal, Adaílton Fúria (PSD), tem 28%. Hildon Chaves (União) fica em terceiro lugar, com 13%, e Expedito Netto (PT) com 10%.

Pedro Abib (MDB), Ricardo Frota (PDT) e Samuel Costa (Rede) registram 1% cada um. Luiz Carlos Teodoro (Psol) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 6%, e 4% do eleitorado não respondeu.

Segundo turno

A pesquisa também testou cenários de segundo turno entre os pré-candidatos. Marcos Rogério tem 44% das intenções de voto contra Adaílton Fúria, que registra 40% em um embate direto. Votos brancos e nulos chegam a 10%, e 6% dos entrevistados não responderam.

Marcos Rogério x Adaílton Fúria

Marcos Rogério: 44%

Adaílton Fúria: 40%

Brancos e nulos: 10%

NS/NR: 6%

Contra Hildon Chaves, o senador registra 51%, contra 28% do adversário. Ao todo, 12% dos respondentes votam branco ou nulo neste cenário, e 9% não soube responder.

Marcos Rogério x Hildon Chaves

Marcos Rogério: 51%

Hildon Chaves: 28%

Brancos e nulos: 12%

NS/NR: 9%

Entre Marcos Rogério e Expedito Netto, o pré-candidato do PL registra 55%, e o petista, 21%. Votos brancos e nulos somam 13%, e 11% não souberam responder.

Marcos Rogério x Expedito Netto

Marcos Rogério: 55%

Expedito Netto: 21%

Brancos e nulos: 13%

NS/NR: 11%

Já entre Adaílton Fúria e Hildon Chaves, Adaílton registra 48% das intenções de voto, contra 30% de Chaves. Votos brancos e nulos somam 11%, mesmo índice dos eleitores que não responderam.

Adaílton Fúria x Hildon Chaves

Adaílton Fúria: 48%

Hildon Chaves: 30%

Brancos e nulos: 11%

NS/NR: 11%

Contra Expedito Netto, Adaílton Fúria vence com 53%. O petista registra 22%. Votos brancos e nulos somam 12%, e 13% dos entrevistados não souberam responder.

Adaílton Fúria x Expedito Netto

Adaílton Fúria: 53%

Expedito Netto: 22%

Brancos e nulos: 12%

NS/NR: 13%

Em um último cenário testado, Hildon Chaves vence de Expedito Netto de 35% a 23%. Ao todo, 26% dos entrevistados não souberam responder, e 16% preferem o voto branco ou nulo.

Hildon Chaves x Expedito Netto

Hildon Chaves: 35%

Expedito Netto: 23%

Brancos e nulos: 16%

NS/NR: 26%

Rejeição e avaliação de governo

Apesar da liderança, Marcos Rogério é o pré-candidato com maior índice de rejeição (43%). Na sequência, o petista tem 40%, seguido de Hildon Chaves, com 38%.

O pré-candidato do PSD tem 32% de rejeição. Ricardo Frota registra 26%. Samuel Costa tem 24%, Luiz Carlos Teodoro, 18%, e Pedro Abib, 16% de rejeição. Apenas 2% do eleitorado afirma que poderia votar em todos.

Segundo o levantamento, 50% do eleitorado de Rondônia desaprova a gestão do governador Coronel Marcos Rocha (União). Outros 43% aprovam, e 7% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 41% avaliam a gestão como regular, 32% julgam ruim ou péssima, e 23% acham ótima ou boa.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RO-04369/2026.