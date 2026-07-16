Terremoto de magnitude 5,9 atinge Nova Zelândia; veja o que se sabe

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a Ilha Sul da Nova Zelândia na noite desta quarta-feira, 16, pelo horário local.

O tremor teve epicentro cerca de 40 quilômetros ao norte da cidade de Te Anau e levou as autoridades a emitirem um alerta temporário de tsunami, posteriormente cancelado.

Segundo a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia (NEMA), não havia relatos imediatos de mortos, feridos ou danos materiais. O terremoto ocorreu às 21h14 no horário local (9h14 GMT).

Inicialmente, o órgão estimou que o tremor havia atingido magnitude 6,3, mas revisou a intensidade para 5,9.

Alerta de tsunami foi cancelado

Apesar de cancelar o alerta de tsunami, a NEMA advertiu que áreas costeiras podem registrar correntes marítimas fortes e imprevisíveis. A orientação é que moradores e turistas deixem a água, praias, marinas, portos e margens de rios até que a situação esteja totalmente normalizada.

Te Anau é considerada a principal porta de entrada para Fiordland, uma das regiões turísticas mais conhecidas da Nova Zelândia.

Tremor foi sentido por milhares de pessoas

Maylene Puyat, gerente de plantão do hotel Fiordland, em Te Anau, afirmou à Reuters que o terremoto foi "bem forte" e durou cerca de um minuto.

"O hotel inteiro estava tremendo, mas nada se moveu", relatou.

Outro morador disse ao jornal Otago Daily Times que o tremor foi "longo e barulhento", comparando o som ao de um trem em movimento.

De acordo com o sistema de monitoramento sísmico GeoNet, mais de 18 mil pessoas relataram ter sentido o terremoto.