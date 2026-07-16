Terremoto de magnitude 5,9 atinge Nova Zelândia; veja o que se sabe

Repórter
Publicado em 16 de julho de 2026 às 09h54.
Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a Ilha Sul da Nova Zelândia na noite desta quarta-feira, 16, pelo horário local.
O tremor teve epicentro cerca de 40 quilômetros ao norte da cidade de Te Anau e levou as autoridades a emitirem um alerta temporário de tsunami, posteriormente cancelado.
Segundo a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia (NEMA), não havia relatos imediatos de mortos, feridos ou danos materiais. O terremoto ocorreu às 21h14 no horário local (9h14 GMT).
Inicialmente, o órgão estimou que o tremor havia atingido magnitude 6,3, mas revisou a intensidade para 5,9.
Apesar de cancelar o alerta de tsunami, a NEMA advertiu que áreas costeiras podem registrar correntes marítimas fortes e imprevisíveis. A orientação é que moradores e turistas deixem a água, praias, marinas, portos e margens de rios até que a situação esteja totalmente normalizada.
Te Anau é considerada a principal porta de entrada para Fiordland, uma das regiões turísticas mais conhecidas da Nova Zelândia.
Maylene Puyat, gerente de plantão do hotel Fiordland, em Te Anau, afirmou à Reuters que o terremoto foi "bem forte" e durou cerca de um minuto.
"O hotel inteiro estava tremendo, mas nada se moveu", relatou.
Outro morador disse ao jornal Otago Daily Times que o tremor foi "longo e barulhento", comparando o som ao de um trem em movimento.
De acordo com o sistema de monitoramento sísmico GeoNet, mais de 18 mil pessoas relataram ter sentido o terremoto.