Marco Rubio culpa 'ego de Lula' por novo tarifaço dos EUA ao Brasil

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela decisão do governo americano de impor uma tarifa adicional de 25% sobre a maior parte das importações brasileiras.

A declaração foi publicada nesta quinta-feira, 16, na rede social X (antigo Twitter), um dia após a oficialização da medida pelo governo de Donald Trump.

Na publicação, Rubio afirmou que a decisão foi tomada porque o governo brasileiro não teria conduzido as negociações comerciais com os Estados Unidos de "boa-fé". O secretário também criticou a política econômica brasileira e atribuiu ao presidente Lula a responsabilidade pelo desfecho das negociações.

Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith. His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

Nova tarifa sobre produtos brasileiros

Na noite de quarta-feira, 15, os Estados Unidos anunciaram oficialmente uma tarifa adicional de 25% sobre uma série de produtos brasileiros. A medida foi divulgada pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), chefiado por Jamieson Greer, por determinação do presidente Donald Trump.

Segundo o governo americano, a sobretaxa entra em vigor em 22 de julho. Mercadorias embarcadas antes dessa data poderão ficar isentas da cobrança adicional, desde que cheguem aos Estados Unidos até 29 de julho.

O USTR informou que a decisão encerra uma investigação comercial iniciada com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. De acordo com o órgão, a apuração concluiu que medidas adotadas pelo Brasil restringem os negócios de empresas e trabalhadores americanos em seis áreas, incluindo comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

A tarifa de 25% será somada às alíquotas de importação já existentes para cada produto.

Governo brasileiro promete reagir

Após o anúncio, o Palácio do Planalto afirmou que o dia 15 de julho "passará para a história das relações entre Brasil e EUA como um marco lastimável" entre os dois países.

O governo brasileiro também informou que pretende utilizar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade para responder às novas tarifas impostas por Washington.

Em nota divulgada após a decisão, Jamieson Greer afirmou que as negociações realizadas entre os dois países ao longo do último ano não foram suficientes para resolver as questões levantadas pelos Estados Unidos, mas disse que o governo americano permanece aberto a novas negociações com o Brasil.