EUA: entrada de estudantes estrangeiros despenca e atinge o menor patamar desde a pandemia

A chegada de estudantes estrangeiros aos Estados Unidos em agosto registrou a maior queda desde que a pandemia terminou. O fluxo caiu 19% em comparação com o mesmo mês de 2024, período crucial para o início do ano letivo no país.

Entre os brasileiros, no entanto, o declínio foi menos acentuado, com queda de apenas 6,8%. Já estudantes vindos da Ásia tiveram redução de 24%, enquanto os europeus registraram queda de 16%.

O recuo acontece em meio às mudanças impostas pelo governo Donald Trump na política migratória. Recentemente, o Departamento de Estado suspendeu entrevistas para vistos estudantis, ampliou restrições a cidadãos de 19 países e intensificou a fiscalização sobre solicitantes de visto.

Vistos atrasados travam chegada de alunos

Entre o fim de maio e meados de junho, o governo americano interrompeu por três semanas as entrevistas para concessão de vistos estudantis. A suspensão ocorreu justamente no período de maior demanda.

Quando o atendimento foi retomado, os consulados acumulavam filas de meses. Dessa forma, muitos estudantes não conseguiram o documento a tempo para o início das aulas.

Proibições de viagem atingem 19 países

Em junho, o Departamento de Estado instituiu proibições ou restrições de viagem para cidadãos de 19 nações. A medida afetou diretamente o fluxo de estudantes desses locais, sendo o Irã o mais impactado.

Segundo os registros, a chegada de estudantes iranianos despencou 86% em agosto, o maior recuo entre todas as nacionalidades.

Dados do Sistema de Informação de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio mostram também que as matrículas do segundo semestre de alunos vindos de países com restrições caíram quase 70% neste ano.

Índia lidera perdas entre países asiáticos

Quase um terço dos estudantes internacionais nos Estados Unidos vem da Índia. Em agosto, o contingente indiano teve queda superior a 44%, reflexo direto dos atrasos no processamento de vistos.

Vale destacar que os EUA recebem cerca de 1,3 milhão de estudantes internacionais por ano, o maior número entre todas as nações, sendo 70% asiáticos.