Trump proíbe Harvard de receber estudantes estrangeiros, diz jornal

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos revogou nesta quinta-feira, 22, a certificação do programa de intercâmbio de estudantes da Universidade Harvard — que bloqueia imediatamente a possibilidade de a instituição matricular alunos internacionais. A notícia foi divulgada pelo The New York Times, que teve acesso à carta assinada por Kristi Noem, secretária do Department of Homeland Security (DHS).

A ação impacta diretamente o Student and Exchange Visitor Program (SEVP), mecanismo usado por universidades americanas para registrar e garantir o visto de estudo para estrangeiros. Sem essa certificação, Harvard não pode emitir os documentos necessários para a solicitação de visto estudantil, o que afeta milhares de alunos ao redor do mundo.

Em abril, o governo congelou US$ 2,2 bilhões em bolsas federais para Harvard, momentos após a universidade rejeitar as exigências de Trump para que eliminasse programas de diversidade, equidade e inclusão e avaliasse estudantes internacionais com base em preocupações ideológicas.

Pouco mais de uma hora após a publicação da reportagem pelo New York Times, um juiz da Califórnia impediu o governo Trump de encerrar o status legal de estudantes internacionais em todo o país, enquanto um processo judicial contestando rescisões anteriores está pendente.

A ordem proíbe o governo de prender ou encarcerar os autores e estudantes em situação semelhante; ​​transferir qualquer um deles para fora da jurisdição de sua residência; impor qualquer efeito legal adverso aos estudantes e reverter o restabelecimento do status legal até que o caso seja resolvido. Estudantes ainda podem ser presos por crimes violentos.

White disse que as ações do governo "causaram estragos não apenas na vida dos autores aqui, mas também na de imigrantes não-imigrantes com visto F-1 em situação semelhante em todos os Estados Unidos e continuam causando isso".

Embate com governo Trump

A decisão surge em meio a uma série de confrontos entre a administração Trump e a instituição. Embora os detalhes da motivação da medida ainda não tenham sido esclarecidos, a tensão entre o governo republicano e Harvard tem aumentado nos últimos anos, principalmente em relação a políticas migratórias e ao financiamento da educação superior.

A suspensão da certificação deve gerar repercussão entre as principais universidades do país, muitas das quais dependem de estudantes internacionais para manter programas de pesquisa e diversidade acadêmica. Harvard é uma das instituições mais prestigiadas do mundo, com alunos de mais de 150 países matriculados anualmente.

Até o momento, Harvard não se pronunciou oficialmente sobre a revogação, mas, segundo o jornal, a universidade foi notificada de que a decisão tem efeito imediato.