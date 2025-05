EUA dizem para turistas evitarem favelas no Brasil e cita aumento do risco de sequestro

A Embaixada dos Estados Unidos (EUA) no Brasil divulgou, nesta sexta-feira, 30, em sua página oficial um comunicado informando o aumento do risco de sequestro no país. Por conta dessa situação, o órgão atualizou as orientações de segurança para seus cidadãos que estejam em território brasileiro.

O documento, intitulado "Aviso de Viagem" e publicado em português, foi elaborado pelo Departamento de Estado, entidade responsável pela política externa dos EUA, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil.

No texto, a embaixada diz que atividades de gangues e organizações criminosas estão espalhadas pelo território brasileiro; que cidadãos americanos devem evitar o acesso a favelas, mesmo em passeios acompanhados por guias.

No segmento em que a embaixada apresenta um "resumo do país", o Brasil é caracterizado da seguinte forma:

"Crimes violentos, incluindo assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros, podem ocorrer em áreas urbanas, de dia e de noite. [...] A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas."

Logo após, o comunicado informa que agressões físicas, que envolvem o uso de sedativos e substâncias adicionadas a bebidas, são "comuns" no país.

"Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Funcionários do governo dos EUA são orientados a evitar o uso de ônibus municipais no país devido ao risco elevado de roubo e agressão, principalmente durante a noite", complementa o texto da embaixada.

Leia a íntegra do comunicado:

Exerça maior cautela no Brasil devido ao crime e sequestro. Algumas áreas apresentam risco maior. Leia todo o Aviso de Viagem.

Não viaje para estas áreas devido ao crime:

Qualquer lugar dentro de 160 km/100 milhas das fronteiras terrestres do Brasil com a Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Esta restrição não se aplica ao Parque Nacional do Iguaçu ou ao Parque Nacional do Pantanal.

Desenvolvimentos habitacionais informais, como favelas, vilas, comunidades ou conglomerados, a qualquer momento.

“Cidades Satélites” de Brasília à noite. Isso inclui Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá.

Resumo do País: Crimes violentos, incluindo assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros, podem ocorrer em áreas urbanas, de dia e de noite. Houve um sequestro com pedido de resgate de viajantes dos EUA. A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Agressões físicas, com uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas, são comuns, especialmente no Rio de Janeiro. Criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas. Funcionários do governo dos EUA são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite.

Se você decidir viajar para o Brasil:

Fique atento ao seu entorno.

Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo.

Não aceite comida ou bebidas de estranhos e sempre vigie suas bebidas.

Tenha cautela ao caminhar ou dirigir à noite.

Evite ir a bares ou boates sozinho.

Evite caminhar nas praias após o anoitecer.

Não exiba objetos valiosos, como relógios caros ou joias.

Fique atento a golpes com drogas utilizados em encontros.

Fique alerta ao visitar bancos ou caixas eletrônicos.

Tenha cuidado em grandes centros de transporte ou no transporte público, especialmente à noite.

Passageiros estão em maior risco de roubo ou agressão ao usar ônibus públicos no Brasil.

Use maior cautela ao fazer trilhas em áreas isoladas.

Desenvolva um plano de comunicação com a família, empregador ou organização anfitriã para que possam monitorar sua segurança e localização enquanto você viaja por áreas de alto risco.

Especifique como você confirmará que está seguro (mensagens de texto, chamadas, etc.), com que frequência e quem você contatará primeiro para compartilhar as informações.

Inscreva-se no Programa de Inscrição de Viajantes Inteligentes (STEP) para receber mensagens e alertas da Embaixada dos EUA e facilitar sua localização em uma emergência.

Revise o Relatório de Segurança do País para o Brasil.

Prepare um plano para situações de emergência. Revise a Lista de Verificação do Viajante.

Visite a página do CDC para as últimas Informações de Saúde de Viagem relacionadas à sua viagem e retorno aos Estados Unidos.

Recomendamos fortemente que você compre seguro antes de viajar. Verifique com seu provedor de seguro de viagem sobre assistência de evacuação, seguro médico e cobertura de cancelamento de viagem.

Fronteiras Internacionais – Nível 4: Não Viaje

Dado os riscos de segurança, funcionários do governo dos EUA que trabalham no Brasil devem obter autorização especial para viajar dentro de 160 km/100 milhas das fronteiras terrestres internacionais com a Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. É permitido viajar para o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional do Pantanal.

Não viaje para estas áreas por qualquer motivo.

Visite nosso site para Viagens a Áreas de Alto Risco.

Desenvolvimentos Habitacionais Informais (mais conhecidos como favelas, vilas, comunidades ou conglomerados) – Nível 4: Não Viaje

Dado as preocupações com o crime, funcionários do governo dos EUA que trabalham no Brasil devem obter autorização especial para viajar para desenvolvimentos habitacionais informais no Brasil.

Não viaje para desenvolvimentos habitacionais informais, mesmo em visitas guiadas. Nem as empresas de turismo nem a polícia podem garantir sua segurança ao entrar nessas comunidades. Mesmo em áreas que a polícia ou os governos locais consideram seguras, a situação pode mudar rapidamente. Embora alguns desenvolvimentos habitacionais informais tenham limites claros, outras áreas podem ser menos óbvias e podem ser identificadas por condições de superlotação, pobreza ou construção irregular. Exerça cautela perto dessas comunidades, pois os confrontos entre gangues e a polícia às vezes se estendem além dos limites dessas áreas.

Verifique a Seção de Segurança e Proteção na página de informações do país e consulte os mapas no site da Embaixada para obter detalhes sobre favelas.

Não viaje para estas áreas por qualquer motivo.

Visite nosso site para Viagens a Áreas de Alto Risco.

“Cidades Satélites” de Brasília – Nível 4: Não Viaje

Dado os riscos de crime, funcionários do governo dos EUA que trabalham no Brasil devem obter autorização especial para viajar para as Regiões Administrativas de Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá entre 18:00h e 06:00h.

Não viaje para estas áreas por qualquer motivo.