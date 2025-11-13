Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Governo Trump anuncia 'Operação Lança Sul' contra narcotráfico na América Latina

Operação será conduzida pelo Comando Militar do Sul, responsável pelas ações das Forças Armadas dos EUA na América Latina e no Carib

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19h39.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 19h54.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta quinta-feira, 13 de novembro, o início da operação militar denominada "Lança do Sul", com o propósito de combater grupos classificados como “narcoterroristas” e intensificar ações contra o tráfico de drogas que atinge o território norte-americano.

A declaração foi feita por Hegseth em uma publicação no X (antigo Twitter). Segundo ele, a operação será conduzida pelo Comando Militar do Sul, responsável pelas ações das Forças Armadas dos EUA na América Latina e no Caribe.

"Hoje, estou anunciando a Operação Lança do Sul", disse o secretário de Guerra dos EUA, no post.

E acrescentou: "Liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e o Comando Militar do Sul, essa missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério Ocidental é a vizinhança da América – e nós o protegeremos."

Nas últimas semanas, Washington ampliou a presença de navios e aeronaves militares nas imediações da costa da Venezuela, movimento que o governo de Nicolás Maduro interpreta como parte de uma possível preparação para uma ofensiva armada, segundo a Reuters.

Maior porta-aviões do mundo no Caribe

Nesta semana, a Marinha dos Estados Unidos anunciou que o porta-aviões USS Gerald R. Ford, considerado o maior do mundo, chegou à área de operações na América Latina. De acordo com as Forças Armadas norte-americanas, a embarcação dará suporte a ações voltadas ao “desmantelamento de organizações criminosas transnacionais”.

O grupo de ataque do USS Gerald R. Ford, que inclui embarcações de escolta e aeronaves, reforça a presença já consolidada dos Estados Unidos no mar do Caribe, que conta com navios de guerra, caças, helicópteros de operações especiais e bombardeiros estratégicos.

Nos últimos dois meses, forças dos EUA realizaram ataques contra mais de 20 embarcações nas regiões do Caribe e do Pacífico, resultando em mais de 70 mortes. Segundo o Comando Militar, os alvos estavam ligados a grupos classificados como narcoterroristas.

As ofensivas tiveram início em setembro, logo após o governo norte-americano elevar para US$ 50 milhões a recompensa por informações que possam levar à prisão ou condenação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e iniciar uma nova operação de combate ao narcotráfico na região caribenha.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)América LatinaVenezuelaTráfico de drogas

Mais de Mundo

EUA e Argentina fecham acordo para ampliar cooperação no comércio

Por que a Igreja Católica enviou 6 cardeais para Belém durante a COP30?

173 voos são cancelados por greve de pilotos da Latam no Chile

Mauro Vieira e Marco Rubio devem se encontrar novamente nesta quinta-feira

Mais na Exame

Mercados

Lucro da JBS cai 16,1% no 3º trimestre, para US$ 581 milhões

Pop

Betty Boop vai ganhar versão de terror; veja o que se sabe s

Mundo

EUA e Argentina fecham acordo para ampliar cooperação no comércio

Casual

5 bares karaokê com boas comidas e repertórios em São Paulo