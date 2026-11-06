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Paraguai em caos: USDT atinge maior valor em 7 meses após renúncia de Santiago Peña

A stablecoin da Tether subiu de aproximadamente 5.692 guaranis em meados de outubro para mais de 6 mil guaranis; este é o maior patamar desde maio

Crise no Paraguai faz demanda por USDT disparar

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Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10h00.

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A stablecoin USDT atingiu o maior valor em sete meses frente ao guarani nesta quinta-feira, aproximando-se de 6.151 por unidade. Esse avanço coincidiu com a renúncia do presidente Santiago Peña.

Por trás desse aumento está uma crise bancária que está levando milhares de paraguaios a buscar ativos digitais dolarizados.

Preço do USDT dispara em meio à crise do Ueno Bank

No Paraguai, a procura cresceu expressivamente após o colapso do Ueno Bank. O Banco Central iniciou a liquidação pois a solvência da instituição caiu para menos de 50% do mínimo legal.

Segundo o BeInCrypto, o banco contava com quase 3 milhões de clientes, praticamente metade da população. Além disso, a crise afetou cerca de US$ 850 milhões em recursos públicos.

Nesse contexto, o USDT subiu de aproximadamente 5.692 guaranis em meados de outubro para mais de 6 mil guaranis. Este é o maior patamar desde maio.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, classificou o movimento como uma “busca por segurança”. Da mesma forma, Samson Mow associou a situação à procura por proteção diante do congelamento bancário.

Nesta quinta-feira, Peña comunicou sua saída em um vídeo publicado no X. “Tomei a decisão de apresentar minha renúncia à Presidência da República”, afirmou.

Nesse contexto, o USDT subiu de aproximadamente 5.692 guaranis em meados de outubro para mais de 6 mil guaranis. Este é o maior patamar desde maio.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, classificou o movimento como uma “busca por segurança”. Da mesma forma, Samson Mow associou a situação à procura por proteção diante do congelamento bancário.

Nesta quinta-feira, Peña comunicou sua saída em um vídeo publicado no X. “Tomei a decisão de apresentar minha renúncia à Presidência da República”, afirmou.

O presidente disse que buscou preservar a estabilidade do país e a paz social. Ele ainda pediu desculpas e priorizou a tranquilidade dos poupadores.

O que acontecerá no Paraguai após a renúncia de Peña?

A decisão foi tomada enquanto a Câmara dos Deputados discutia o impeachment contra ele. Inclusive o Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes, apoiou o processo. Em nota, Cartes garantiu que não estaria “ao lado do saque dos recursos públicos”.

Agora, o vice-presidente Pedro Alliana deverá assumir a Presidência e concluir o mandato até 2028. No entanto, o Congresso ainda precisa aceitar formalmente a renúncia.

Por outro lado, parte da valorização do USDT também reflete a força do dólar. Ainda assim, a crise reforçou o interesse pelas stablecoins em detrimento de um sistema bancário pressionado.

Por fim, a forma como os depósitos do Ueno serão resolvidos determinará se essa demanda vai se consolidar ou arrefecer. Por enquanto, o mercado segue atento a cada anúncio oficial.

*Matéria original escrita por Luis Blanco no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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