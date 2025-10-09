EUA compra pesos da Argentina e finaliza acordo de US$ 20 bilhões para ajudar país

Os Estados Unidos fecharam um acordo de financiamento de US$ 20 bilhões com a Argentina nesta quinta-feira, 9, anunciou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em seu perfil da rede social X.

"Hoje, compramos pesos argentinos diretamente", explicou Bessent. "Além disso, finalizamos um acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões com o banco central argentino", acrescentou.

O secretário afirmou que o sucesso da agenda de reformas da Argentina é do interesse estratégico dos Estados Unidos, para que o país sul-americano ajude a ancorar um Hemisfério Ocidental próspero.

Negociações ocorrem desde setembro

No dia 24 de setembro, Scott Bessent já havia afirmado em seu perfil no X que os EUA estavam em negociação com a Argentina para criarem a linha de swap cambial de US$ 20 bilhões com o Banco Central americano.

A medida veio após o encontro de Trump e Milei, no dia 23, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Na ocasião, Donald Trump declarou seu apoio à reeleição do presidente argentino.

"Temos um relacionamento tremendo com a Argentina, que se tornou uma forte aliada, graças ao presidente Milei. Estou ansioso para continuar trabalhando em estreita colaboração com ele para que ambos os nossos países possam continuar em seus incríveis caminhos de sucesso. Argentina: Javier Milei é um grande amigo, lutador e VENCEDOR, e tem meu completo e total endosso para a reeleição como presidente — Ele nunca vai decepcionar você!", afirmou o presidente dos EUA em seu perfil da rede social TRUTH Social.

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

Confira a tradução do anúncio na íntegra:

O @USTreasury concluiu 4 dias de reuniões intensivas com o Ministro @LuisCaputoAR e sua equipe em Washington, D.C. Discutimos os sólidos fundamentos econômicos da Argentina, incluindo as mudanças estruturais já em andamento que gerarão exportações significativas em dólar e reservas cambiais.

A Argentina enfrenta um momento de aguda iliquidez. A comunidade internacional – incluindo o @IMFNews – está unida em apoio à Argentina e à sua prudente estratégia fiscal, mas somente os Estados Unidos podem agir rapidamente. E agiremos.

Para tanto, hoje compramos diretamente pesos argentinos.

Além disso, finalizamos uma estrutura de swap cambial de US$ 20 bilhões com o banco central argentino. O Tesouro dos EUA está preparado, imediatamente, para tomar quaisquer medidas excepcionais que sejam necessárias para proporcionar estabilidade aos mercados.

Enfatizei ao Ministro Caputo que a liderança econômica "América Primeiro" do @POTUS @realDonaldTrump está comprometida em fortalecer nossos aliados que acolhem o comércio justo e o investimento americano.

Continuo a ouvir líderes empresariais americanos que, graças à liderança do Presidente Milei, estão ansiosos para unir ainda mais as economias americana e argentina. O governo Trump está firme em seu apoio aos aliados dos Estados Unidos e, para esse fim, também discutimos os incentivos ao investimento da Argentina e as ferramentas americanas para apoiar fortemente o investimento em nossos parceiros estratégicos.

O Ministro Caputo me informou sobre sua estreita coordenação com o FMI em relação aos compromissos da Argentina em seu programa. As políticas da Argentina, quando ancoradas na disciplina fiscal, são sólidas. Sua banda cambial permanece adequada.

Revisamos o amplo consenso político na Argentina para o segundo semestre do mandato do Presidente

@JMilei. Fiquei encorajado com o foco deles em alcançar uma liberdade econômica fiscalmente sólida para o povo argentino por meio de impostos mais baixos, maior investimento, criação de empregos no setor privado e parcerias com aliados. À medida que a Argentina alivia o peso morto do Estado e para de gastar para inflacionar, grandes coisas são possíveis.

O sucesso da agenda de reformas da Argentina é de importância sistêmica, e uma Argentina forte e estável, que ajude a ancorar um Hemisfério Ocidental próspero, é do interesse estratégico dos Estados Unidos. Seu sucesso deve ser uma prioridade bipartidária.

Aguardo com expectativa o encontro entre o Presidente Trump e o Presidente Milei em 14 de outubro e o reencontro com o Ministro Caputo à margem das Reuniões Anuais do FMI.