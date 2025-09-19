EUA apenas para os ricos? Trump lança programa de visto de moradia que pode custar até US$ 1 milhão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta sexta-feira, 19, estabelecendo o programa "Gold Card" para vender residências nos EUA.

Em uma publicação em seu perfil na rede social Truth Social, o republicano afirma que o cartão Trump Gold Card estará disponível por US$ 1 milhão para pessoas físicas e US$ 2 milhões para pessoas jurídicas.

Para o republicano, o sistema de imigração do país fracassou, permitindo que muitas pessoas entrassem em solo norte-americano ilegalmente. Ele defende que este é momento para os cidadãos se beneficiarem financeiramente de um sistema de imigração baseado em meios legais.

"Hoje, temos o orgulho de anunciar o TRUMP GOLD CARD. O cartão estará disponível por US$ 1 milhão para pessoas físicas e US$ 2 milhões para empresas. Por muito tempo, tivemos milhões de imigrantes ilegais entrando em nosso país, e nosso sistema de imigração estava falido. Já passou da hora de o povo americano e os contribuintes americanos se beneficiarem do nosso sistema de imigração LEGAL", afirmou Trump, no texto.

Trump também afirmou que há expectativa de que o Trump Gold Card possa arrecadar mais de US$ 100 bilhões em pouco tempo.

"Esse dinheiro será usado para reduzir impostos, apoiar projetos de crescimento e pagar nossa dívida", acrescentou.

Como funciona o Trump Gold Card?

De acordo com o site que divulga o programa, indivíduos podem comprar residências nos Estados Unidos por meio do "Trump Gold Card" devem pagar US$ 1 milhão, além de uma taxa de processamento e da verificação de antecedentes.

Em breve será oferecido também o "Platinum Card" por US$ 5 milhões, que permitirá aos beneficiários permanecer nos EUA por até 270 dias sem estarem sujeitos à tributação sobre a renda obtida fora do país.

Além disso, empresas que contribuírem com US$ 2 milhões poderão garantir residência nos EUA para um número não especificado de seus funcionários, segundo o site do programa.

“O Trump Corporate Gold Card permite que sua empresa transfira o acesso de um funcionário para outro, mediante o pagamento de uma taxa de transferência e checagem pelo DHS. Também será cobrada uma pequena taxa anual de manutenção”, informou o site, em referência ao Departamento de Segurança Interna.

Trump havia antecipado a criação do "Gold Card" em fevereiro, apresentando a ideia junto ao secretário de Comércio, Howard Lutnick. A proposta foi destacada como uma estratégia para atrair investimentos, criar empregos e gerar receita para reduzir o déficit. Lutnick acompanhou Trump em um evento na Casa Branca nesta sexta-feira para o anúncio oficial da iniciativa.

Os vistos destinados aos super-ricos fazem parte dos esforços de Trump para reformular o sistema de imigração dos Estados Unidos, ampliando as deportações de imigrantes indocumentados. O presidente já manifestou sua intenção de expandir os caminhos legais para a cidadania, especialmente para indivíduos de alta renda.

O anúncio ocorre no contexto em que Trump também está buscando uma reforma ampla no programa de vistos H-1B, propondo uma taxa de US$ 100 mil para as solicitações, visando limitar o uso excessivo do visto. Essa medida tornaria significativamente mais caro para empresas de tecnologia e outras organizações contratar engenheiros estrangeiros e profissionais qualificados para preencher vagas de alta demanda.

Trump chegou a sugerir que até 1 milhão de pessoas poderiam comprar os cartões, mas especialistas em imigração alertaram que o número de indivíduos com capacidade financeira para participar do programa seria bem menor, segundo informações da Bloomberg.