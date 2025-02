Trump anuncia criação de vistos 'Gold Card' por US$ 5 milhões para atrair milionários aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 25, a criação do "gold card", uma autorização de imigração para milionários que desejam se estabelecer no país e que desfrutarão dos mesmos privilégios dos residentes permanentes, que têm o conhecido "green card". Ele teria o preço de US$ 5 milhões e substituiria o atual programa de visto EB-5.

"Vamos vender um 'cartão dourado'. Há um 'cartão verde', mas este será um 'cartão dourado'. Vamos colocar um preço de cerca de US$ 5 milhões, e isso lhes dará os privilégios de um 'cartão verde', além de um caminho para a cidadania americana", disse Trump a repórteres na Casa Branca.

O presidente se referiu a essa nova autorização de imigração como o "cartão dourado de Trump", sugerindo que ela poderia levar seu próprio nome.

"Isso atrairá muitas pessoas para o nosso país, que serão ricas e bem-sucedidas, gastarão muito dinheiro, pagarão muitos impostos e fornecerão empregos para muitas pessoas. Acreditamos que será um grande sucesso", disse o presidente.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, que estava com Trump no Salão Oval, acrescentou que a medida entrará em vigor em cerca de duas semanas e servirá para substituir o Programa de Imigração de Investidores EB-5, que permite que investidores, junto com seus cônjuges e filhos menores de 21 anos, obtenham residência permanente nos Estados Unidos.

Lutnick alegou, sem fornecer evidências, que o programa EB-5 era "fraudulento" e seria substituído como resultado.

O visto EB-5 nos Estados Unidos foi criado pela Lei de Imigração de 1990 e oferecia aos investidores estrangeiros a possibilidade de obter residência permanente se fizessem um investimento substancial em um negócio nos Estados Unidos e, em troca, gerassem pelo menos 10 empregos de tempo integral para cidadãos americanos ou imigrantes com autorização de trabalho.

Ao longo dos anos, o Congresso alterou este programa e suas condições de acesso diversas vezes.

Por exemplo, em 2022, o investimento mínimo para se qualificar para o programa EB-5 foi estabelecido em US$ 1.050.000, embora algumas exceções tenham sido contempladas.