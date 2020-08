Esteio de Trump, poderosa associação de rifles pode acabar nos EUA

A procuradoria de Nova York quer dissolver a NRA, poderosa associação de rifles que é uma das maiores financiadoras de campanha nos Estados Unidos.

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, abriu um processo contra a associação por fraude e má conduta financeira. Segundo a acusação, a associação teria desviado milhões de dólares em recursos para alguns de seus líderes, como o atual presidente da NRA, Wayne LaPierre. Os acusados teriam usado para fins pessoais os recursos da NRA, que tem isenção de alguns impostos por ser uma associação sem fins lucrativos.

O processo pede que a NRA seja dissolvida porque a corrupção na organização, segundo ela, é muito “ampla”. “A NRA está cheia de fraudes e abusos, então, hoje procuramos dissolver a NRA, porque nenhuma organização está acima da lei”, disse James.

A NRA disse que a acusação é “premeditada” e “sem fundamento”. A associação diz ainda que James busca influenciar as eleições presidenciais de novembro, em que o presidente Donald Trump disputa a reeleição com o democrata Joe Biden. Nova York é um estado controlado historicamente pelo Partido Democrata, opositor de Trump.

Fundada em 1871, a NRA é especialmente próxima ao Partido Republicano, cujos candidatos nos últimos anos apresentaram uma visão mais permissiva com relação a armas. Também se tornou uma das principais apoiadoras do presidente Donald Trump, que tem forte discurso a favor de regras menos rigorosas para posse de armas nos Estados Unidos.

Graças à proximidade da NRA com importantes figuras políticas e a suas doações de campanha, LaPierre, à frente da NRA por décadas, é uma das figuras mais influentes em Washington.

Nos EUA, a posse de armas é garantida pela Segunda Emenda da Constituição, mas as regras variam a depender dos estados. Nova York é um dos que têm legislação mais restrita.

Em um dos episódios de desvio na NRA, a procuradoria aponta que LaPierre teria visitado as Bahamas mais de oito vezes com um jatinho particular e usando 500.000 dólares que seriam da associação.

A NRA e seu lobby pró-armas foi especialmente criticada nos últimos anos após tragédias de tiroteio em escolas. Um dos mais recentes foi o caso da Stoneman Douglas High School, que vitimou 18 adolescentes em 2018, na Flórida — um dos estados mais permissivos com relação a armamentos.

Questionado sobre o processo da NRA em Nova York, Trump disse a jornalistas que foi uma “coisa terrível” e que a “NRA deveria se mudar para o Texas e levar uma vida muito boa e bonita”. Trump disse ainda que a “esquerda radical de Nova York” está por trás da ação contra a NRA.