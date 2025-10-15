Estamos em guerra comercial com a China, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira, 15, que o país está em guerra comercial com a China

Em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, um repórter perguntou se é possível afirmar que os EUA estão em guerra comercial com o gigante asiático. "Bem, estamos em uma [guerra comercial] agora. Veja, temos uma tarifa de 100%. Se não tivéssemos tarifas, seríamos considerados um nada. Não teríamos defesa", afirmou Trump.

"Sabe, eles usaram tarifas contra nós, mas nunca tivemos ninguém sentado naquela cadeira que sentisse a necessidade de fazê-lo", explicou o presidente. "E eles nos permitiram ter uma dívida de 37 trilhões de dólares, etc., etc. Tarifas são uma ferramenta muito importante para a nossa defesa e para a nossa segurança nacional. Se não tivermos tarifas, não teremos segurança nacional."

