Tarifas de Trump sobre a China chegam a 145% após aumento mais recente, diz Casa Branca

A escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China atingiu um novo patamar nesta quinta-feira, 10.

De acordo com um oficial da Casa Branca, em entrevista à CNBC, as tarifas aplicadas pelo governo dos EUA sobre os produtos importados da China agora somam 145%, o maior valor registrado desde o início do conflito econômico.

O aumento é parte de uma nova ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump, que elevou as tarifas sobre as importações da China de 84% para 125% na quarta-feira, 9.

Esse ajuste, no entanto, não é isolado: ele se soma a uma tarifa adicional de 20% que havia sido imposta anteriormente sobre produtos chineses relacionados ao fentanil, um opioide altamente letal.

O governo dos EUA alega que as tarifas são necessárias para pressionar a China a reformar suas práticas comerciais, especialmente no que diz respeito à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia. A medida também visa combater o tráfico de fentanil, uma substância que tem causado uma crise de overdose nos Estados Unidos.