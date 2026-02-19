Ex-príncipe Andrew é preso por suspeita de má conduta em cargo público, diz BBC

O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor foi preso na manhã desta quarta-feira, 19, no Reino Unido, sob suspeita de má conduta em cargo público, segundo a BBC.

A detenção foi realizada pela Thames Valley Police, que disse ter aberto uma investigação formal após “avaliação aprofundada” do caso.

Segundo a polícia, um homem de cerca de 60 anos, morador do condado de Norfolk, foi detido e permanece sob custódia. As autoridades realizam buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk. Embora a corporação não tenha divulgado oficialmente o nome do detido, a BBC afirma ser tratar de Andrew Mountbatten-Windsor, que completa 66 anos nesta quinta-feira.

Em novembro de 2025, após divulgações do caso Epstein, ele teve seu título honorário de vice-almirante retirado pela Coroa britânica.

Investigação envolve documentos e ligação com Epstein

De acordo com a BBC, a apuração se concentra em suspeitas de má conduta em cargo público relacionadas ao período em que Andrew atuou como enviado comercial do Reino Unido. Os investigadores analisam a suspeita de que documentos oficiais tenham sido repassados a Jeffrey Epstein.

O canal também afirmou que a polícia apura denúncias de que uma segunda mulher teria sido enviada ao Reino Unido por Epstein para um encontro sexual com Andrew.

Entretanto, segundo a emissora, a prisão realizada nesta quarta-feira está relacionada especificamente à suspeita de má conduta em cargo público.

Polícia realiza buscas e mantém ex-príncipe sob custódia

A Thames Valley Police disse que o suspeito foi preso após a abertura formal da investigação e que buscas estão em andamento em propriedades em Berkshire e Norfolk. A corporação disse que não divulgará o nome do detido, de acordo com as diretrizes nacionais.

Imagens divulgadas pela imprensa britânica mostraram a presença de policiais próximos à propriedade de Sandringham, em Norfolk, onde Andrew reside desde que deixou sua casa em Windsor.

Caso é considerado sem precedentes

Segundo análise da BBC, é difícil encontrar precedentes para a prisão de Andrew, irmão do rei do Reino Unido. A emissora classificou o episódio como um desdobramento extraordinário em um caso que já vinha sendo acompanhado de perto pela opinião pública.

No início de fevereiro, o rei Charles afirmou estar disposto a colaborar com as investigações. “O rei deixou clara, em palavras e por meio de ações sem precedentes, sua profunda preocupação com as alegações que continuam a surgir sobre a conduta do Sr. Mountbatten-Windsor”, diz a nota divulgada pelo Palácio. “Se formos contatados pela Polícia do Vale do Tâmisa, estaremos prontos para apoiá-los, como seria de se esperar.”

O ex-príncipe nega todas as acusações relacionadas a seus vínculos com Epstein. Até o momento, não há detalhes sobre eventuais acusações formais ou sobre quando ele poderá prestar depoimento à Justiça.