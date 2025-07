Enchentes deixam 24 mortos e 20 menores de idade desaparecidas no Texas

O número de mortes provocadas pelas inundações repentinas no centro-sul do Texas subiu para 24 na noite de sexta-feira, 4, anunciaram as autoridades, que prosseguem com as buscas por pelo menos 20 meninas desaparecidas de um acampamento de verão.

"Neste momento, estamos em 24 falecidos", disse o xerife do condado de Kerr, Larry Lethia, enquanto equipes de resgate tentavam localizar moradores presos na região ao noroeste da cidade de San Antonio.

Algumas vítimas fatais eram menores de idade, segundo o vice-governador do Texas, Dan Patrick.

O xerife do condado disse que menores continuam desaparecidos e acrescentou que entre 23 e 25 pessoas não foram localizadas.

O vice-governador havia anunciado anteriormente que 23 meninas estavam desaparecidas no Camp Mystic, um acampamento de verão que recebia quase 750 menores perto do rio Guadalupe, cujas águas subiram oito metros em apenas 45 minutos durante a noite devido às chuvas.

Vídeos nas redes sociais mostram casas e árvores arrastadas pela cheia súbita das águas. O diretor do acampamento enviou uma mensagem ao vice-governador do estado informando que no local não havia energia elétrica, água ou conexão por wi-fi.

Autoridades estaduais e locais aconselharam os residentes a não viajarem pela região do rio, onde dezenas de estradas estavam "intransitáveis".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na sexta-feira à noite que "as inundações são terríveis". "É impactante", lamentou.

'Até que todos apareçam'

O major-general Thomas Suelzer, oficial militar do estado do Texas, disse que pelo menos 237 pessoas foram resgatadas ou retiradas de suas casas por equipes de emergência e que 167 resgates foram realizados com a ajuda de helicópteros.

O governador do Texas, Greg Abbott, anunciou que assinaria uma "declaração de calamidade" para aumentar os recursos nos condados estão em situação de emergência.

Algumas horas antes, Abbott divulgou um vídeo na rede X no qual uma vítima é resgatada do topo de uma árvore por um socorrista suspenso de um helicóptero, enquanto as águas rugiam abaixo. "Missões de resgate aéreo como essa estão sendo realizadas 24 horas por dia. Não vamos parar até que todos apareçam", assegurou.

Cerca de 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados para a região. A Guarda Nacional do Texas enviou equipes de resgate e a Guarda Costeira dos Estados Unidos colabora nas operações.

"A chuva diminuiu, mas sabemos que mais está por vir", alertou Freeman Martin, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas.

"Temos inundações constantemente. Este é o vale fluvial mais perigoso dos Estados Unidos. Mas não havia indícios de que seria algo como o que aconteceu aqui", declarou o juiz do condado de Kerr, Rob Kelly.

Segundo a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), o nível das águas do rio Guadalupe subiu durante a noite de dois para mais de nove metros após as chuvas.

O serviço meteorológico emitiu um alerta de inundação para o centro-sul do condado de Kerr e pediu que os moradores evitem viajar e procurem áreas mais elevadas.

As inundações repentinas ocorrem quando o solo não é capaz de absorver chuvas torrenciais e não são incomuns. Mas os cientistas afirmam que, nos últimos anos, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano tornaram eventos climáticos extremos como inundações, secas e ondas de calor mais frequentes e intensos.

Ao menos duas pessoas morreram na queda de uma árvore sobre um veículo durante uma "tempestade severa" no estado de Nova Jersey (nordeste), confirmou a polícia local na sexta-feira.

Em meados de junho, ao menos dez pessoas morreram em inundações causadas por chuvas intensas na cidade de San Antonio, cerca de 150 km ao sul do condado de Kerr, que agora sofre inundações.