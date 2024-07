Eleições EUA 2024: equipe de Trump recua sobre debate com Kamala

Assessores de Donald Trump disseram que não se comprometeriam com outro debate, conforme o próprio candidato republicano já havia dito, agora que os democratas devem ter Kamala Harris no lugar de Joe Biden para disputar a Casa Branca. As informações são do New York Times.

Binde e Trump concordaram anteriormente com dois encontros — o primeiro ocorreu em 27 de junho e foi marcado pelo desempenho ruim do democrata, com lapsos de memória e falas confusas.

Agora, num comunicado emitido na noite de quinta-feira, o diretor de comunicações de Trump, Steven Cheung, sustentou que havia "caos político" em torno de Biden e dos democratas e que "os detalhes do debate eleitoral geral não podem ser finalizados até que os democratas decidam formalmente sobre seu indicado".

A declaração apontou que muitos no Partido Democrata — incluindo o ex-presidente Barack Obama — acham que Kamala Harris não pode derrotar Trump e que "eles ainda estão esperando por alguém 'melhor'". A declaração acrescentou: "Portanto, seria inapropriado agendar coisas com Harris porque os democratas ainda podem mudar de ideia". O casal Obama endossou a candidatura de Kamala nesta sexta-feira.

Esse posicionamento do Partido Republicano veio horas depois que Kamala Harris se comprometeu novamente com o debate da ABC News. "Acho que os eleitores merecem ver a tela dividida no palco do debate", disse ela a repórteres após uma viagem ao Texas e Indiana, dizendo que Trump estava "recuando" para sair do debate.

Depois que a campanha de Trump emitiu sua declaração, a democrata postou no X, "O que aconteceu com 'a qualquer hora, em qualquer lugar?'", referindo-se à insistência anterior de Trump de que ele debateria com Biden quando e onde quer que fosse.

What happened to “any time, any place”? https://t.co/HlR6UmlZxx — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 26, 2024

No domingo, Trump deu a entender que estava repensando sobre participação no próximo debate depois que Biden anunciou que estava se retirando da corrida. O republicano sugeriu que o debate da ABC News fosse transferido para a Fox News, emissora mais identificada com o ex-presidente republicano. A Fox News mais tarde propôs um debate para 17 de setembro.

"Bem, eu não concordei com nada", disse Trump a repórteres em uma call organizada pelo Comitê Nacional Republicano. "Eu concordei em debater com Joe Biden. Mas eu quero debater com ela."

Outro conselheiro de Trump, Jason Miller, disse à Axios que deveria haver "múltiplos debates", mas também rejeitou de que o debate da ABC News já estivesse definido.