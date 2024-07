Kamala Harris recebe apoio de Barack e Michelle Obama para disputa de eleição presidencial

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e Michelle Obama, ex-primeira-dama, anunciaram seu apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência. Em um vídeo divulgado na sexta-feira, 26, eles elogiaram as qualidades de liderança de Harris e destacaram sua capacidade de conduzir o país em tempos difíceis. As informações são da CNBC.

Kamala Harris, atual vice-presidente, agradeceu o apoio dos Obamas e ressaltou a importância de sua amizade ao longo dos anos. Harris expressou sua gratidão e destacou o apoio como um incentivo significativo em sua jornada rumo à presidência.

A declaração de apoio veio após o anúncio de Joe Biden de que não buscaria a reeleição. Obama havia apoiado Biden durante seu mandato, participando de eventos e arrecadando fundos para sua campanha. Agora, ele transfere esse apoio para Harris, reforçando a continuidade da liderança democrata.

Barack Obama elogiou a trajetória de Kamala Harris, destacando sua experiência e visão para o futuro do país. Ele afirmou que Harris possui as qualidades necessárias para liderar em um momento crítico, enfatizando sua força e caráter.

Michelle Obama também expressou seu apoio, destacando o orgulho que sente pela candidatura de Harris e prevendo uma eleição histórica. O casal Obama destacou a importância de um processo legítimo dentro do partido Democrata para a escolha do novo candidato, garantindo que todos os membros tenham voz na decisão.

Assista ao vídeo da oficialização do apoio

O relacionamento entre Obama e Harris é de longa data, com o ex-presidente atuando como conselheiro próximo ao longo dos anos. Durante as primárias democratas de 2020, Obama manteve uma postura observadora, pronto para unir o partido quando um candidato fosse escolhido. Essa abordagem se repete agora com Harris.

O processo para a nomeação de Harris avançou rapidamente após o anúncio de Biden. O partido Democrata adotou regras na quarta-feira, 24, para a escolha do candidato, com a votação oficial prevista para começar em 1º de agosto. A convenção do partido, marcada para ocorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto, incluirá votos cerimoniais para presidente e vice-presidente, além da definição da plataforma do partido.

Com o apoio de Obama, Harris espera consolidar sua candidatura e garantir a unidade do partido nas eleições. A participação do ex-presidente em eventos de arrecadação de fundos e suas mensagens de incentivo aos eleitores são parte essencial dessa estratégia.

A expectativa é de que Harris seja oficialmente nomeada como candidata à presidência durante a convenção do partido, marcando um momento significativo na política americana e fortalecendo a liderança feminina no cenário político nacional.