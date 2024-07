"Kamala pronta" e excursão para votar: memes sobre eleição dos EUA chegam ao Brasil

O lançamento da candidatura de Kamala Harris à Presidência dos EUA tem feito a internet brasileira gerar vários memes.

O primeiro deles foi uma piada com o nome dela. "Ela já está Kamala Pronta para assumir a Casa Branca", virou uma piada que começou a circular horas depois à desistência de Biden.

A chamada lembrava o estilo do jornal carioca "Meia Hora", que publicou a tirada na sua edição de segunda-feira, 22. "Biden pede pra sair e deixa vice Kamala pronta para Casa Branca".

Meme com Kamala Harris (Reprodução)

Depois, surgiram memes com chamados de "caravanas" para brasileiros irem votar em Kamala em novembro. As viagens fictícias teriam uma parada única na estrada e podem ser pagas no pix.

Um dos kits de brincadeira inclui passaporte, visto, e 2 remédios para dormir durante a viagem.

Memes de Kamala nos EUA

Nos Estados Unidos, a campanha de Kamala também tem apostado em memes, especialmente buscando atrair os mais jovens.

Em um deles, ela está sendo retratada como 'brat', que pode ser traduzido como "travessa" ou "pirralha". A cantora Charlie XCX lançou neste verão um álbum chamado "Brat", que aposta na cor amarelo limão. A estética do álbum foi copiada em tendências e memes, e deu origem a uma onda chamada de "brat summer".

Outra onda relacionada a Kamala é o uso de emojis de coqueiro, para declarar apoio a ela. Em um discurso em maio de 2023, ela falou sobre sua mãe. "Às vezes, ela nos dava uma bronca e dizia: 'Não sei o que há de errado com vocês jovens. Vocês acham que acabaram de cair de um coqueiro? Vocês existem no contexto de tudo aquilo que vivenciam e do que veio antes de vocês'", disse.

A frase foi resgatada e voltou a circular nestes dias, também em remixes do discurso e com vídeos curtos em redes sociais. Além disso. alguns políticos postaram emojis de coqueiro para indicar seu apoio à Kamala.