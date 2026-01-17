Serviço de SMS é retomado no Irã após nove dias

O serviço de SMS foi reestabelecido no Irã após nove dias de bloqueio. O apagão nas comunicação e o corte da internet e chamadas internacionais foi causado pelos protestos que assolam o país.

A agência de notícias iraniana Tasnim confirmou que o serviço de mensagens de celular foi reestabelecido durante esta madrugada. No entanto, as mensagens internacionais continuam desativadas, assim como o acesso à internet global.

A única forma de comunicação com o exterior neste momento são as chamadas telefônicas.

Protestos no Irã

Desde o dia 8 de janeiro, todas as comunicação e a internet no Irã foram interrompidas após o agravamento dos protestos contra a crise financeira vivida no país.

Desde 28 de dezembro, quando os protestos tiveram início, comércios fecharam e atos de vandalismo foram registrados em órgãos públicos, bancos e até mesquitas.

A ONG Iran Human Rights afirma que o número de mortos durante os protestos já ultrapassa os 3.400, informação que é negada pelas autoridades iranianas. Outras organizações, como a Hrana, afirmam que quase 20 mil prisões já foram efetuadas.

No entanto, segundo a imprensa internacional, a paz tem retomada às ruas, apesar da forte presença policial em diversas regiões do país.

*Com informações da EFE.