O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo, 21, que não disputará mais a reeleição. A saída de Biden da disputa ocorre após uma crise política gerada após ele ir mal no primeiro debate na TV, em 27 de junho. Naquele dia, o presidente deu respostas confusas, pareceu assustado e perdido, ao não saber para qual câmera olhar enquanto o rival, Donald Trump, falava.

Nos dias seguintes ao debate, o presidente foi alvo de questionamentos públicos, feitos por aliados, doadores de campanha e editoriais na imprensa, de que ele seria incapaz de vencer Trump nas urnas e de governar o país. Biden concluiria um eventual segundo mandato com 86 anos.

Biden segue como presidente dos Estados Unidos até 20 de janeiro de 2025. Ele desistiu da campanha, mas se mantém no cargo.

Esta é a primeira vez desde 1968 que um presidente em exercício deixa de disputar a reeleição. Naquele ano, o democrata Lyndon Johnson saiu da campanha em meio a fortes protestos contra a Guerra do Vietnã, após resultados ruins nas primárias.

Veja o comunicado de Joe Biden na íntegra:

21 de julho de 2024

Meus compatriotas americanos,

Nos últimos três anos e meio, fizemos grandes progressos como nação.

Hoje, a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução da nossa nação, na redução dos custos dos medicamentos prescritos para idosos e na expansão do atendimento de saúde acessível para um número recorde de americanos. Prestamos cuidados urgentemente necessários a um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que hoje.

Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, o povo americano. Juntos, superamos uma pandemia de um século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos nossa democracia. E revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo.

Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E, embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire e concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato.

Falarei à nação mais tarde esta semana com mais detalhes sobre minha decisão.

Por enquanto, quero expressar minha mais profunda gratidão a todos que trabalharam tanto para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. E quero expressar minha sincera apreciação ao povo americano pela fé e confiança que vocês depositaram em mim.

Acredito hoje no que sempre acreditei: que não há nada que a América não possa fazer - quando fazemos juntos. Só precisamos lembrar que somos os Estados Unidos da América.

Joe Biden