Tudo o que você precisa saber sobre as eleições no Chile

O Chile vai às urnas no domingo, 19 de dezembro, para o segundo turno de sua eleição presidencial. Estão na disputa o ultradireitista José Antonio Kast e o esquerdista Gabriel Boric, na eleição mais polarizada da história recente do país.

Nas urnas, mais do que a política interna chilena, estão em jogo duas visões ideológicas bastante opostas. Kast, de 55 anos e deputado de 2002 a 2018, pautou sua campanha em segurança e discurso contra a imigração.

Também prometeu dobrar a aposta no modelo econômico liberal que perdura no país desde a ditadura de Augusto Pinochet, mas que vinha sendo questionado nos últimos anos.

Boric, que ascendeu na política após ser líder estudantil em protestos por gratuidade na educação em 2011, será o presidente mais jovem da história do Chile se eleito, com 35 anos.

O candidato, que é deputado desde 2014, defende maiores investimentos sociais e presença do Estado em frentes como a previdência e um sistema de saúde universal.

Das pesquisas apertadas aos ecos dos protestos de 2019, veja abaixo os principais destaques da eleição deste domingo.

Pesquisas incertas

A eleição segue completamente indefinida. Kast venceu com margem de dois pontos percentuais no primeiro turno, que ocorreu em 19 de novembro.

As primeiras pesquisas de segundo turno deram vantagem a Boric, mas Kast tem ganhado terreno e a diferença é muito pequena, de menos de um ponto percentual em algumas sondagens.

Uma vez que o voto é facultativo no Chile, muito do resultado dependerá de quais eleitores de fato aparecerão para votar, o que dificulta a precisão das pesquisas.

Apoiadores da Convergência Social, de Gabriel Boric: candidato tem maior apoio entre os jovens, mas precisará convencê-los a comparecer às urnas Apoiadores da Convergência Social, de Gabriel Boric: candidato tem maior apoio entre os jovens, mas precisará convencê-los a comparecer às urnas

Eleitores de classes altas, de regiões rurais conservadoras e mais velhos têm preferido Kast, e tiveram maior comparecimento no primeiro turno.

Enquanto isso, muitos jovens de áreas urbanas, potenciais eleitores de Boric e que foram decisivos nos protestos de 2019 no Chile, não compareceram às urnas.

No primeiro turno, Kast liderou com 27,9%, crescendo na reta final antes do pleito;

crescendo na reta final antes do pleito; Boric teve 25,8% em uma coalizão de esquerda;

em uma coalizão de esquerda; No segundo turno, a incerteza sobre o comparecimento dos eleitores pode fazer os resultados mudarem.

Eleição polarizada

A eleição chilena no primeiro turno marcou também o enfraquecimento dos grupos tradicionais.

Uma leitura comum sobre o pleito tem sido de que chegaram ao segundo turno os dois candidatos mais ao extremo de cada campo.

Sebastián Sichel (do partido do atual presidente Sebastián Piñera, da direita tradicional) teve somente 12,8% dos votos;

(do partido do atual presidente Sebastián Piñera, da direita tradicional) teve somente 12,8% dos votos; Yasna Provoste (do grupo político da ex-presidenta Michelle Bachelet, de centro-esquerda) teve 11,6%.

Já Franco Parisi, de direita e que fez a campanha toda morando nos EUA por dever pensão alimentícia no Chile, surpreendeu ao ficar em terceiro lugar, representando um voto de protesto e a insatisfação de parte do eleitorado com os candidatos.

Rapidamente após os resultados no primeiro turno, os grupos políticos declararam apoios aos dois candidatos. A centro-esquerda se uniu a Boric, enquanto o grupo do atual presidente Piñera apoia Kast.

Um dos apoios que mais geraram discussões nos últimos dias foi o da ex-presidente Michelle Bachelet, hoje comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) e que gravou vídeo declarando apoio a Boric. Analistas chilenos apontam que o voto da ex-presidente era esperado: o pai de Bachelet foi preso e morto na ditadura Pinochet, defendida por Kast.

A virada do Chile em 2019

As eleições deste fim de semana são as primeiras presidenciais desde os protestos que sacudiram o Chile entre outubro de 2019 e março de 2020.

O país foi por muito tempo visto como um modelo de sucesso na América do Sul, mas os protestos escancararam lacunas no desenvolvimento chileno, como o avanço da desigualdade e altos custos de serviços privados como saúde, educação e previdência.

Boric em encerramento da campanha, na quinta-feira, 16: margem apertada contra Kast Boric em encerramento da campanha, na quinta-feira, 16: margem apertada contra Kast

As manifestações, lideradas sobretudo pela esquerda, começaram por um aumento no preço da passagem de metrô, mas rapidamente escalaram para pedir maiores investimentos em serviços sociais e sistemas públicos.

O atual presidente Piñera foi criticado pela repressão às manifestações, que deixaram ao menos 34 mortos. Piñera perdeu popularidade após os protestos, o que afetou amplamente a direita tradicional nas eleições, abrindo espaço para o crescimento de Kast.

A convulsão social gerada pelos atos também culminou em um referendo em que quase 80% da população votou para escrever uma nova Constituição. A participação do eleitorado neste referendo foi histórica, de mais de 50% da população, número alto para as eleições no país.

A Carta Magna vigorava desde 1980, herança da ditadura Pinochet e que não foi revogada por governos democráticos.

As propostas de Boric e Kast

Foi em meio a essas demandas que ocorreu a ascensão de Boric - em detrimento dos grupos mais ao centro na esquerda que elegeram Bachelet como presidente no passado.

Mas, se eleito, o deputado será confrontado com uma barulhenta rejeição entre a parte da população que votou em Kast, crise econômica na pandemia e um Congresso dividido quase pela metade entre progressistas e conservadores.

Suas propostas na economia, como aumento de investimentos públicos, maior tributação de empresas e maior regulação à mineração, principal frente econômica chilena, também são amplamente rejeitadas entre o empresariado e há o risco de que atrapalhem a recuperação econômica pós-crise.

Enquanto isso, apesar do destaque que ganhou a esquerda mais radical nos últimos anos, o sucesso de Kast nas urnas mostra que as forças à direita no Chile também se reorganizaram.

Kast: propostas contra pautas progressistas nos costumes, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, e foco em segurança Kast: propostas contra pautas progressistas nos costumes, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, e foco em segurança

Seus eleitores se queixam de avanços nas pautas de costumes, como aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo aprovados por deputados progressistas, além do aumento da violência e da imigração, que quintuplicou no Chile desde 2010 em meio às crises na América Latina, com grande fluxo de haitianos e venezuelanos migrando para o país.

Uma das propostas de Kast, que se diz admirador do ex-presidente americano Donald Trump e do brasileiro Jair Bolsonaro, é construir uma barreira na fronteira norte chilena para controlar a imigração.

Seja quem for o presidente eleito, terá de lidar, ainda, com o cenário complexo deixado pela pandemia e que causou problemas para o atual presidente Piñera.

Em 2021, o Chile se destacou por ter a vacinação mais rápida da América Latina, tendo hoje mais de 85% da população totalmente vacinada (o Brasil tem 77%). Se beneficiando da alta das commodities, o país também terá crescimento bom em 2021, de 12% segundo projeção da OCDE, e de 2% em 2022, mas não passa ileso aos problemas da crise, como alta da inflação, desemprego e aprofundamento das desigualdades para os mais pobres.

Até que as urnas fechem na tarde de domingo, o futuro chileno segue incerto. Mas uma coisa é clara: a resposta aos problemas que apareceram nas últimas décadas será muito diferente a depender de quem ocupar o Palácio de La Moneda no ano que vem.