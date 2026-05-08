Drone provoca incêndio florestal em Chernobyl

A queda de um drone provocou um incêndio florestal em Chernobyl, no norte da Ucrânia, segundo informaram autoridades locais nesta sexta-feira, 8.

O fogo atingiu a zona de exclusão criada após o acidente nuclear de 1986 e já avançava sobre uma área de cerca de 1.100 hectares.

De acordo com a administração da reserva, o incêndio começou na quinta-feira, 7,, após a queda do drone dentro do território protegido ao redor da antiga central nuclear.

As autoridades afirmaram que o nível de radiação permanece dentro dos padrões considerados normais.

Os serviços de emergência da Ucrânia também disseram não ter detectado aumento da radioatividade no país.

Bombeiros enfrentam ventos fortes e terreno difícil

Segundo a administração da área de exclusão, as operações de combate às chamas seguem em andamento.

As equipes enfrentam dificuldades por causa das rajadas de vento e das condições do terreno florestal.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram colunas de fumaça sobre a vegetação, além da circulação de caminhões de bombeiros e ambulâncias em estradas da região.

Até o momento, o governo ucraniano não informou se o drone envolvido no incidente era russo ou ucraniano.

Os dois países utilizam drones diariamente em ataques relacionados à guerra iniciada após a invasão russa da Ucrânia.

Chernobyl segue contaminada após desastre nuclear

A zona de exclusão de Chernobyl foi criada após a explosão de um dos reatores da usina nuclear em abril de 1986.

O acidente é considerado a pior catástrofe nuclear da história.

Após o desastre, centenas de milhares de pessoas foram retiradas da região, que permanece parcialmente contaminada até hoje.

Chernobyl fica a cerca de 130 quilômetros de Kiev e a aproximadamente 20 quilômetros da fronteira com Belarus.

Durante a invasão da Ucrânia, tropas russas ocuparam a central nuclear no primeiro dia da ofensiva, em fevereiro de 2022.

As forças deixaram o local cerca de um mês depois, após fracassarem na tentativa de avançar sobre Kiev.