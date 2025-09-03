Mundo

Trump se diz pronto para enviar mais tropas americanas para a Polônia

A Polônia, membro-chave da Otan e da União Europeia (UE), tem apoiado firmemente a Ucrânia desde a invasão russa, em 2022

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14h11.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo poderia enviar mais tropas para a Polônia, que faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, ao receber o presidente polonês, Karol Nawrocki, nesta quarta-feira (3), na Casa Branca.

A Polônia, membro-chave da Otan e da União Europeia (UE), tem apoiado firmemente a Ucrânia desde a invasão russa, em 2022, e é um país de trânsito vital para suprimentos militares e ajuda humanitária, além de abrigar milhares de tropas americanas.

"Poremos mais (militares) lá se eles quiserem", disse Trump quando perguntado por um jornalista se estava considerando reduzir a presença de tropas americanas na região.

A Ucrânia luta contra a invasão russa em meio a temores europeus de que Washington busque mudar os acordos de segurança do continente.

Assim como Trump, Nawrocki se opôs ao desejo da Ucrânia de se unir à Otan.

Nawrocki, um historiador nacionalista e apoiador fervoroso de Trump, já tinha visitado o líder americano meses atrás para buscar seu apoio durante a campanha eleitoral polonesa e agora retorna em sua primeira visita ao exterior como presidente.

O governo polonês acompanha de perto os esforços de paz de Trump na vizinha Ucrânia, dos quais Varsóvia foi praticamente excluída.

