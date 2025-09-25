Trump anuncia novas tarifas sobre armários de cozinha e banheiros e móveis estofados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 25, novas tarifas sobre caminhões pesados, armários de cozinha e banheiros, além de móveis estofados. As novas tarifas entrarão em vigor a partir do dia 1º de outubro, segundo o presidente.

Em sua conta na rede social Truth Social, Trump justificou a medida.

"Para proteger nossos grandes fabricantes de caminhões pesados da concorrência desleal de fora, estarei impondo, a partir de 1º de outubro de 2025, uma tarifa de 25% sobre todos os 'caminhões pesados (grandes!)' feitos em outras partes do mundo", escreveu.

Além dos 25% sobre caminhões grandes, Trump também anunciou uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha e móveis de banheiro, e de 30% sobre móveis estofados. Segundo Trump, as ações fazem parte de um esforço do governo para proteger a produção interna e reduzir os impactos das práticas comerciais que considera prejudiciais à indústria nacional.