Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump anuncia novas tarifas sobre armários de cozinha e banheiros e móveis estofados

Novas tarifas entrarão em vigor a partir do dia 1º de outubro, segundo o presidente

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20h49.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 20h56.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 25, novas tarifas sobre caminhões pesados, armários de cozinha e banheiros, além de móveis estofados. As novas tarifas entrarão em vigor a partir do dia 1º de outubro, segundo o presidente.

Em sua conta na rede social Truth Social, Trump justificou a medida.

"Para proteger nossos grandes fabricantes de caminhões pesados da concorrência desleal de fora, estarei impondo, a partir de 1º de outubro de 2025, uma tarifa de 25% sobre todos os 'caminhões pesados (grandes!)' feitos em outras partes do mundo", escreveu.

Além dos 25% sobre caminhões grandes, Trump também anunciou uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha e móveis de banheiro, e de 30% sobre móveis estofados. Segundo Trump, as ações fazem parte de um esforço do governo para proteger a produção interna e reduzir os impactos das práticas comerciais que considera prejudiciais à indústria nacional.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Tarifas

Mais de Mundo

Donald Trump assina pedido de aplicação de pena de morte em Washington

Trump diz que Israel e Hamas estão 'perto' de acordo sobre a Faixa de Gaza

Trump diz a Erdogan que gostaria que Turquia 'parasse de comprar petróleo' da Rússia

China projeta corte de 7% a 10% nas emissões de carbono até 2035

Mais na Exame

Negócios

Metodologia - MELHORES E MAIORES 2025

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.919; prêmio é de R$ 53 milhões

Economia

Pobreza na Argentina cai para o menor nível desde 2018

Mundo

Donald Trump assina pedido de aplicação de pena de morte em Washington