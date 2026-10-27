União Brasil e PP anunciam apoio à reeleição de Davi Alcolumbre no Senado

A Federação União Progressita, formada pelo União Brasil e Progressitas (PP), declarou nesta terça-feira, 27, apoio à reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP) à Presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional.

Em nota, a federação afirmou que a continuidade de Alcolumbre no comando das Casas contribuiria para a estabilidade institucional e o equilíbrio político do país. Além disso, destacou o trabalho do senador na condução do Congresso em momentos de desafios políticos.

“A experiência de Davi Alcolumbre na condução do Senado Federal e do Congresso Nacional, especialmente em momentos de grandes desafios políticos, reafirma sua capacidade de promover o diálogo, construir consensos e preservar a independência do Parlamento e a harmonia entre os Poderes”, diz.

A nota, assinada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e pelo presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, cita ainda a parceria política entre os partidos e Alcolumbre.

“O União Brasil e o Progressistas têm uma trajetória de parceria, confiança e compromisso político ao lado de Davi Alcolumbre, construída ao longo dos anos. Reafirmamos nosso apoio à sua liderança e nosso compromisso com um Congresso Nacional forte, independente e capaz de transformar o diálogo em resultados concretos para os brasileiros”, diz.