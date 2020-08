Deutsche Bank vai investigar Jared Kushner, banqueiro e genro de Trump

O Deutsche Bank abriu uma investigação interna para apurar uma suposta transação imobiliária do banqueiro pessoal de longa data do presidente Donald Trump e também seu genro, Jared Kushner, com dois funcionários da instituição financeira. As informações são do The New York Times.

Segundo o veículo, em junho de 2013, a banqueira Rosemary Vrablic e dois de seus colegas do Deutsche Bank adquiriram um apartamento na Park Avenue por cerca de US$ 1,5 milhão de uma empresa chamada Bergel 715 Associates.

No entanto, na última sexta-feira, Jared Kushner divulgou um relatório anual alegando que ele e sua esposa, Ivanka Trump, haviam recebido de 1 a 5 milhões de dólares no ano passado da mesma Bergel 715 Associates.

Quando Vrablic e seus colegas compraram o apartamento, Trump e Kushner eram seus clientes no Deutsche Bank. Eles haviam recebido aproximadamente US$ 190 milhões em empréstimos do banco e ainda estavam atrás de mais financiamento. Por complience, os bancos impedem os funcionários de fazer negócios pessoais com os clientes, devido ao potencial de conflitos entre os interesses dos funcionários e os do banco. Segundo o jornal, o Deutsche Bank não sabia que Vrablic e seus colegas haviam feito negócios com uma empresa de propriedade de Kushner até serem contatados pelo The New York Times.