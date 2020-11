“Deus da bola”: a repercussão internacional da morte de Maradona

A morte do ex-jogador argentino Diego Armando Maradona nesta quarta-feira, 25, causou uma comoção e foi destaque nos principais veículos de imprensa pelo mundo. Maradona tinha 60 anos e faleceu em decorrência de uma parada cardiorespiratória. Ele estava se recuperando de uma cirurgia recente para a retirada de um coágulo na cabeça.

O jornal francês Le Monde destacou a morte na chamada principal do site e chamou Maradona de “Dieu du ballon rond” (o deus da bola). O também francês L’Équipe o chamou de Deus e “o melhor jogador argentino de todos os tempos”.

Na Espanha, onde Maradona jogou, o El País colocou a notícia na chamada principal do site e disse que “a morte de Diego Armando Maradona marca o fim da era dos heróis”. Ainda completou afirmando que “ídolos, gênios e produtos esportivos sempre haverá, mas Maradona ultrapassou o status de jogador de futebol: foi um número 10, uma reivindicação popular de shorts, o milagre possível para uma parte do mundo onde o vento sopra contra”.

O italiano La Gazzetta dello Sport falou que o futebol chora mais alto com a morte do ex-jogador. Disse ainda que a notícia é “uma ducha de água fria para o mundo do futebol”. Na sua carreira, Maradona passou pelo time do Napoli, onde conquistou dois títulos italianos.

O The Guardian chamou Maradona de “um dos grandes jogadores de todos os tempos”. A reportagem com a trajetória do ex-jogador foi destaque no portal do jornal.

No país onde Maradona nasceu e começou a carreira, a Argentina, a imprensa deu grande destaque à trajetória do ex-jogador e também falou sobre as polêmicas.

O jornal Clarín lembrou dos problemas dele com drogas. “Nos últimos dias, sua família e pessoas próximas haviam notado Maradona ‘muito ansioso e nervoso’, então surgiu a ideia de transferi-lo a Cuba para sua reabilitação, onde já havia passado alguns anos lutando contra o vício da cocaína”, disse.