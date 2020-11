Maradona é operado com sucesso de hematoma na cabeça

O ídolo argentino Diego Maradona foi submetido com sucesso a uma cirurgia para um hematoma subdural realizada em um hospital na Argentina, disse Leopoldo Luque, neurocirurgião e médico pessoal do astro. “A cirurgia durou 1 hora e 20 e conseguiu-se eliminar o hematoma com sucesso. Diego reagiu muito bem à cirurgia. Os passos a seguir em observação, está controlado. Vai depender de sua evolução”, disse o neurocirurgião a repórteres. “Não é muito complexo, mas ainda é uma neurocirurgia”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research

A intervenção, arriscada pelo delicado estado de saúde do ex-jogador, foi levada a cabo por uma equipe comandada por Luque. Os hematomas subdurais são geralmente causados por lesões na cabeça, que podem romper vasos sanguíneos e gerar nódulos de sangue entre o cérebro e o crânio.

Cerca de 50 torcedores zelaram pela saúde de Maradona em frente à Clínica Olivos, na periferia de Buenos Aires, e comemoraram ao saber, por meio da mídia, do sucesso da intervenção. “Diego, Diego!”, gritavam de felicidade.

O campeão mundial com a seleção argentina em 1986 e atual técnico do Gimnasia y Esgrima La Plata, de 60 anos, havia sido hospitalizado na segunda-feira (2) na Clínica Ipensa, localizada em La Plata –50 quilômetros ao sul de Buenos Aires–, com quadro de anemia e desidratação.

Desde a noite de segunda (2), dezenas de fanáticos por futebol e torcedores do Gimnasia y Esgrima passaram pelo exterior do hospital para dar apoio a Maradona. Bandeiras com seu rosto e cartazes com mensagens de apoio ou frases popularizadas pelo ídolo foram exibidos durante a jornada em frente à porta do hospital, onde também há pinturas no asfalto.

Maradona, que atingiu o ápice de sua carreira na Copa do Mundo de 1986 no México, recebeu várias homenagens e saudações de estrelas do futebol atuais em seu aniversário de 60 anos na última sexta (30).