Democratas ainda têm chance de controlar o Senado nos EUA

A Geórgia vai realizar uma nova votação para decidir os ocupantes das duas cadeiras de estado no Senado. A eleição acontece no dia 5 de janeiro.

O republicano David Perdue, que concorria à reeleição, não obteve mais que 50% dos votos e vai enfrentar mais uma vez o democrata John Ossoff.

A outra disputa foi uma chamada “eleição especial” para a vaga de Johnny Isakson, que se aposentou no final do ano passado por motivos de saúde. Neste caso, as regras são diferentes, e vários candidatos podem se apresentar. Caso nenhum consiga mais de 50% dos votos, os dois mais bem colocados vão para um segundo turno.

A vaga ficará entre o democrata Raphael Warnock (32,9% dos votos) e a republicana Kelly Loeffler (26%).

As duas eleições são importantíssimas. Os democratas retomam o controle do Senado das mãos dos republicanos caso fiquem com as duas cadeiras e Joe Biden seja eleito presidente. Cada partido teria 50 senadores (de um total de 100), mas a vantagem seria dos democratas porque o voto de desempate seria da vice-presidente Kamala Harris.

