Decisão dos EUA sobre guerra ainda não foi tomada, mas pode ocorrer nos próximos dias, diz NYT

O governo de Donald Trump não informou oficialmente à força militar israelense se os Estados Unidos planejam se juntar à guerra contra o Irã, disseram dois oficiais de defesa israelenses ao jornal The New York Times neste sábado, 21.

No entanto, os dois oficiais, que falaram sob condição de anonimato para discutir questões de segurança, indicaram que Washington provavelmente entraria na guerra e já estaria tomando providências para isso. Com base nas conversas entre Israel e seus aliados norte-americanos nos últimos dias, os oficiais disseram ao NYT que um ataque dos EUA ao Irã poderia ocorrer nos próximos dias.

O presidente Donald Trump havia agendado para sábado à noite uma reunião com sua equipe de segurança nacional na Casa Branca para discutir a possibilidade de apoiar os ataques de Israel a sites nucleares iranianos. Embora a Casa Branca tenha afirmado que Trump ainda não tomou uma decisão final sobre um ataque, os Estados Unidos deslocaram vários bombardeiros B-2 da Força Aérea de uma base norte-americana para o Pacífico.

Os bombardeiros têm capacidade para carregar as bombas de penetração de 30 mil libras, que Trump está considerando utilizar contra Fordo, uma instalação subterrânea fortificada no Irã, crucial para o programa nuclear do país.

Embora os bombardeiros possam não ser finalmente usados, a movimentação deles — e o fato de ser amplamente divulgada — pode ser uma tentativa da Casa Branca de pressionar o Irã a voltar às negociações. Os bombardeiros ofereceriam ao presidente dos EUA opções, caso a ação seja necessária.

Conflito continua

As forças israelenses realizaram ataques contra vários sites no sul do Irã no sábado, mirando lançadores de mísseis e radares na região de Ahvaz, que provavelmente estariam no trajeto de voo de aviões de guerra dos EUA rumo ao alvo Fordo.

Ray Takeyh, pesquisador sênior de estudos do Oriente Médio no Council on Foreign Relations, afirmou ao NYT que os ataques israelenses no sudoeste do Irã poderiam ser uma tentativa de abrir esses trajetos de voo. “Esse provavelmente é o corredor mais ideal,” disse ele, mas acrescentou que os bombardeiros norte-americanos podem se aproximar de Fordo de várias direções.

O ataque israelense também pode ser uma forma de sinalizar ao presidente Trump que o custo de entrar na guerra seria muito baixo, já que Israel já fez a maioria do trabalho pesado, segundo Ali Vaez, diretor do projeto Irã no International Crisis Group. "Eles estão enquadrando isso como um golpe de misericórdia de baixo custo para o programa nuclear do Irã, pelo qual o presidente Trump poderia receber crédito", disse Vaez ao NYT.

No sábado, a força israelense também informou que atingiu sites de armazenamento de munições e drones no sudoeste do Irã, na cidade de Bandar Abbas. O Irã ativou seus sistemas de defesa aérea em Bandar Abbas e em outras cidades, de acordo com a agência de notícias Mehr, afiliada ao governo iraniano.

Explosões foram relatadas nas cidades do sul de Ahvaz, Dezful e Mahshahr, e um centro de emergência em Hoveyzeh, uma cidade perto de Ahvaz, também foi atingido, segundo um comunicado da Universidade de Ciências Médicas de Ahvaz.

Os ataques israelenses de sábado também visaram enfraquecer a infraestrutura militar do Irã, seus centros comerciais e sua infraestrutura de petróleo no sul, disse Takeyh. “À medida que isso aumenta,” afirmou, “começa-se a ver uma expansão dos alvos.”

O Irã mantém que seu programa nuclear tem fins pacíficos. No sábado, o presidente Masoud Pezeshkian afirmou que o Irã se recusaria a reduzir suas atividades nucleares a zero "sob quaisquer circunstâncias", segundo a agência Mehr.

Dois oficiais de defesa israelenses também informaram ao site americano que Washington pediu ao Irã que considerasse várias possíveis estruturas para um acordo de cessar-fogo. Os iranianos expressaram disposição para negociar, segundo os oficiais, mas os americanos consideram que a resposta iraniana até o momento não é aceitável.