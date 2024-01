Dean Philips: quem é o candidato democrata que diz que Biden vai perder para Trump

O presidente Joe Biden deve ter um caminho tranquilo para obter a nomeação nas primárias do Partido Democrata. Pesquisas o colocam com mais de 50% de preferência. Mas, na votação desta terça, seu principal competidor tem uma chance, talvez a única, de demonstrar sua força.

O milionário Dean Philips, de 55 anos, espera obter algo em torno de 20% dos votos para provar que sua candidatura é viável. Herdeiro de uma empresa que fabrica destilados, ele tem gastado parte da própria fortuna na campanha para ganhar votos em New Hampshire. E tem sido claro ao criticar Biden.

Philips diz ver o presidente como "um homem de bom caráter e competência, que está em declínio, em um estágio da vida onde os seres humanos não são mais geralmente aptos a acomodar as demandas de qualquer emprego, sem falar o trabalho mais exigente do mundo", disse, segundo o Wall Street Journal.

O deputado também tem feito críticas aos colegas de legenda. "Meu partido está completamente iludido agora e alguém tem de nos acordar. E se é meu trabalho, que seja", disse, à CNN.

A campanha de Philips gera críticas internas. Ele foi questionado por colegas de ser desleal ao presidente e de dividir o partido. O deputado rebate e diz que seu esforço é serio e que ao ter uma disputa interna, a base do partido se engaja mais e Biden pode ficar mais preparado para a eleição em novembro.

"Não é Dean Philips que produziu taxas de aprovação historicamente baixos, que mostra Biden perdendo em todos os estados em disputa. Não é Dean Philips que mostra que 70% dos americanos não querem nem Joe Biden ou Donald Trump. É absurdo que eu, de alguma forma, seja responsável por isso", disse.

A trajetória de Philips

Dean Philips nasceu em 1969, em Saint Paul, Minnesota. Seu pai morreu na guerra do Vietnã, quando ele tinha seis meses de vida. Após fazer graduação e mestrado, passou a tocar os negócios da família, que incluem a Phillips Distilling Company, herdada do padrasto, que produz várias bebidas destiladas, como a UV Vodka.

Em 2018, foi eleito deputado federal pela primeira e única vez. Na época, declarou patrimônio pessoal de US$ 77 milhões, o que o tornou um dos parlamentares mais ricos do Congresso. No ano passado, ele disse que não buscará a reeleição ao Congresso.

Philips busca repetir a situação ocorrida em 1968, quando o então presidente Lyndon Johson teve um mau desempenho nas primárias de New Hampshire e, logo depois, desistiu da disputa. O cenário parece muito improvável agora, mesmo que Biden tenha um mau desempenho na primária.