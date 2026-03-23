Cuba restabelece energia após novo apagão nacional

Cuba restabeleceu o fornecimento de energia elétrica após um novo apagão nacional, o segundo em menos de uma semana, em meio a uma crise energética que afeta toda a ilha.

O colapso do sistema ocorreu após uma falha em uma unidade de usina termelétrica, que provocou um efeito em cadeia e levou à “desconexão total” da rede elétrica. Mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem luz.

No domingo, 22, o governo informou que o Sistema Elétrico Nacional havia sido restabelecido. Em Havana, dois terços da população já tinham o serviço normalizado durante a tarde, segundo a empresa estatal de energia.

Mesmo com a retomada, as autoridades alertaram que a demanda segue maior que a capacidade de geração, o que pode levar a novos cortes.

A crise energética ocorre em meio à escassez de combustível e à interrupção no fornecimento de petróleo à ilha, que não recebe cargas desde janeiro.

O cenário se agravou após medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, que restringiram o envio de petróleo a Cuba.

Diante da situação, autoridades cubanas também elevaram o tom político. Um vice-ministro afirmou que o país se prepara para a possibilidade de uma “agressão militar”, embora diga esperar que isso não aconteça.

Os apagões têm se tornado frequentes: este foi o sétimo colapso do sistema elétrico em cerca de um ano e meio, em meio a uma crise econômica e de infraestrutura que afeta o país.

*Com informações da AFP