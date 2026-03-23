Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Cuba restabelece energia após novo apagão nacional

Ilha volta a ter eletricidade após colapso do sistema; crise é agravada por falta de combustível, pressão dos EUA e risco de novos cortes

(Yamil LAGE/AFP)

(Yamil LAGE/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 08h07.

Cuba restabeleceu o fornecimento de energia elétrica após um novo apagão nacional, o segundo em menos de uma semana, em meio a uma crise energética que afeta toda a ilha.

O colapso do sistema ocorreu após uma falha em uma unidade de usina termelétrica, que provocou um efeito em cadeia e levou à “desconexão total” da rede elétrica. Mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem luz.

No domingo, 22, o governo informou que o Sistema Elétrico Nacional havia sido restabelecido. Em Havana, dois terços da população já tinham o serviço normalizado durante a tarde, segundo a empresa estatal de energia.

Mesmo com a retomada, as autoridades alertaram que a demanda segue maior que a capacidade de geração, o que pode levar a novos cortes.

A crise energética ocorre em meio à escassez de combustível e à interrupção no fornecimento de petróleo à ilha, que não recebe cargas desde janeiro.

O cenário se agravou após medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, que restringiram o envio de petróleo a Cuba.

Diante da situação, autoridades cubanas também elevaram o tom político. Um vice-ministro afirmou que o país se prepara para a possibilidade de uma “agressão militar”, embora diga esperar que isso não aconteça.

Os apagões têm se tornado frequentes: este foi o sétimo colapso do sistema elétrico em cerca de um ano e meio, em meio a uma crise econômica e de infraestrutura que afeta o país.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:CubaApagão

Mais de Mundo

Ultimato de Trump ao Irã termina nesta segunda-feira; saiba o que está em jogo

Putin defende fortalecimento da 'associação' da Rússia com a Coreia do Norte

Morre ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin aos 88 anos

No 24º dia de guerra, Irã ameaça instalar minas navais no Golfo Pérsico

Mais na Exame

Mundo

Ultimato de Trump ao Irã termina nesta segunda-feira; saiba o que está em jogo

Mercados

Ultimato de Trump sobre Ormuz divide mercado entre alívio e crise

Negócios

Com R$ 6,5 bilhões em vendas, Nuvemshop aposta em IA e mira novo público

Casual

Por que mulheres estão se aproximando dos esportes de combate