Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Cuba diz estar disposta a dialogar com os EUA, mas 'sem pressão'

Em meio a ameaças dos Estados Unidos e tensões energéticas, presidente cubano defende conversas igualitárias e respeito à soberania

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba (Handout / CUBA TV/AFP)

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba (Handout / CUBA TV/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16h31.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou, nesta quinta-feira, 5, que Cuba está disposta a dialogar com os Estados Unidos sobre qualquer assunto, mas "sem pressão", em um momento em que Washington intensifica as ameaças contra a ilha.

Esse diálogo deve ocorrer "a partir de uma posição de igualdade, com respeito à nossa soberania, nossa independência, nossa autodeterminação" e sem "interferência em nossos assuntos internos", disse Díaz-Canel em um pronunciamento televisionado.

Desde o ataque à Venezuela, no qual foi deposto o presidente Nicolás Maduro, os Estados Unidos assumiram o controle do setor petroleiro venezuelano, Donald Trump tem multiplicado as ameaças contra a ilha.

Além de cortar o fornecimento de petróleo venezuelano e o dinheiro de Caracas para a ilha, Trump assinou, nesta quinta-feira, 5, um decreto que contempla a imposição de tarifas aduaneiras para os países que venderem petróleo para Havana, sob o argumento de que a ilha representa uma "ameaça excepcional" para seu país.

Na segunda-feira, o magnata republicano assegurou que o México, que fornece petróleo a Cuba desde 2023, deixaria de fazê-lo.

Díaz-Canel destacou que as medidas anunciadas pelo "governo imperial", que pretende asfixiar a economia da ilha, levaram o país a "enfrentar um desabastecimento agudo de combustível".

Na segunda-feira, o vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío, disse à AFP que "não existe um diálogo especificamente neste momento, mas tem havido trocas de mensagens."

*Com informações da AFP

 

Acompanhe tudo sobre:CubaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Argentina assina acordo de comércio e investimento com os EUA

LEGO lança conjuntos inspirados no Festival da Primavera e amplia estratégia de produtos na China

Qual é a maior preocupação global? Esta pesquisa buscou a resposta em 107 países

China registra queda nos preços de aluguel e aumento da demanda por robôs humanoides

Mais na Exame

Ciência

Zoológico de Washington registra nascimento do primeiro Elefante-asiático

Brasil

Deputado apresenta projeto para proibir redes sociais a menores de 16 anos

Carreira

A mentalidade de três palavras de Jeff Bezos para alcançar objetivos difíceis no trabalho

Casual

Da pista ao pós-Jogos: como a moda disputa atenção nas Olimpíadas de Inverno