Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Cristina Kirchner passa por cirurgia de apendicite

Ex-presidente da Argentina foi submetida ao procedimento no último sábado e se recupera sem complicações

Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, passa por cirurgia devido a uma apendicite (Amilcar Orfali/Getty Images)

Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, passa por cirurgia devido a uma apendicite (Amilcar Orfali/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10h38.

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, de 72 anos, passou por uma cirurgia de apendicite no sábado, 20, em Buenos Aires, e se recupera sem intercorrências, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Otamendi.

Kirchner foi internada após relatar dores abdominais. O hospital informou que foi realizada uma cirurgia laparoscópica que confirmou o diagnóstico de "apendicite com peritonite localizada".

De acordo com o boletim médico, a recuperação ocorre sem complicações no pós-operatório.

Cristina Kirchner vive ‘morte lenta’ na política, diz analista argentino

A ex-presidente foi transferida do apartamento onde cumpre pena de seis anos de prisão domiciliar por corrupção ao hospital com autorização judicial.

Kirchner foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015 e vice-presidente entre 2019 e 2023.

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaCristina Kirchner

Mais de Mundo

Tensão militar no Caribe: sinais de GPS são bloqueados na região da Venezuela

Força naval dos EUA na Venezuela inclui navio maior que a torre Eiffel

EUA apreendem 2º petroleiro perto da costa da Venezuela, e tensão cresce

Zelensky anuncia proposta dos EUA para retomada de negociações com a Rússia

Mais na Exame

Negócios

Quem é o 'showman' que fatura R$ 280 milhões com arte no Brasil

Minhas Finanças

Os EUA têm uma regra para guardar dinheiro — mas funciona no Brasil?

Future of Money

Como a regulamentação cripto unirá dois mundos no Brasil

Brasil

Com nova taxa, visitar Angra dos Reis ficará mais caro a partir de janeiro