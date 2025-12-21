Cristina Kirchner passa por cirurgia de apendicite

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, de 72 anos, passou por uma cirurgia de apendicite no sábado, 20, em Buenos Aires, e se recupera sem intercorrências, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Otamendi.

Kirchner foi internada após relatar dores abdominais. O hospital informou que foi realizada uma cirurgia laparoscópica que confirmou o diagnóstico de "apendicite com peritonite localizada".

De acordo com o boletim médico, a recuperação ocorre sem complicações no pós-operatório.

A ex-presidente foi transferida do apartamento onde cumpre pena de seis anos de prisão domiciliar por corrupção ao hospital com autorização judicial.

Kirchner foi presidente da Argentina entre 2007 e 2015 e vice-presidente entre 2019 e 2023.