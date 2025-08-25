Mundo

Correios da Nova Zelândia suspendem envios aos EUA devido a tarifas de Trump

Cartas jurídicas e passaportes continuam sendo enviados ao país

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08h24.

O serviço postal da Nova Zelândia anunciou a suspensão da maioria dos envios para os Estados Unidos, citando a incerteza provocada pelo impacto das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

A empresa de correios afirmou que suspendeu o serviço a partir de 21 de agosto, antes da entrada em vigor da tarifa americana de 15%, prevista para 29 de agosto.

Apenas algumas cartas e documentos importantes, como passaportes ou cartas jurídicas, serão enviados aos Estados Unidos, indicou o serviço em seu site.

Ações internacionais similares

Ações semelhantes foram adotadas pelos serviços postais da Índia, Alemanha, França, Bélgica, Áustria e Dinamarca, após o governo Trump anunciar que aboliria a isenção tributária para pacotes pequenos que entram nos Estados Unidos a partir de 29 de agosto.

Washington começou a aplicar tarifas ao restante do mundo em abril, mas a maioria entrará em vigor este mês, após longas negociações e adiamentos.

O serviço postal neozelandês afirmou que trabalha "rapidamente" para fazer as mudanças necessárias que permitam a retomada dos envios "o mais rápido possível".

