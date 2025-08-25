Dona da Dr. Pepper compra marca de cafés da Europa por US$ 18 bilhões

A fabricante americana de bebidas Keurig Dr Pepper anunciou que vai adquirir a europeia JDE Peet’s por cerca de US$ 18 bilhões, segundo a Reuters.

Trata-se de uma das maiores aquisições do setor de alimentos na Europa nos últimos anos, em um acordo que chama atenção pela combinação inusitada entre marcas de cápsulas de café e de refrigerantes como Dr Pepper, 7UP, Snapple e Sunkist.

Pelos termos do negócio, a Keurig Dr Pepper vai pagar 31,85 euros por ação da JDE Peet’s, um prêmio de cerca de 20% sobre o fechamento dos papéis na última sexta-feira.

As ações da JDE Peet’s chegaram a subir 18% no pregão europeu após o anúncio, enquanto os papéis da americana Keurig, que também são listados em Frankfurt, recuaram levemente.

Setor de bebidas

A JDE Peet’s, sediada na Holanda e controlada pela alemã JAB Holding, reúne quase 50 marcas de café e chá de diferentes países, incluindo L’Or (França), Jacobs (Alemanha), Douwe Egberts, Tassimo e Ti Ora (Nova Zelândia).

Com presença global, a empresa faturou quase US$ 6 bilhões no primeiro semestre de 2025, alta de 19,8% na comparação anual, impulsionada por reajustes de preços.

Já a Keurig Dr Pepper, que vale cerca de US$ 48 bilhões em bolsa, quer reorganizar completamente sua estrutura com a operação.

Após a conclusão da compra — ainda sujeita à aprovação de acionistas e reguladores —, a companhia pretende unir sua divisão de café, que inclui as cápsulas Keurig, ao portfólio da JDE Peet’s para criar uma nova empresa global dedicada ao mercado de café.

O restante do grupo se transformará em uma segunda companhia listada, focada em refrigerantes e outras bebidas frias, voltada para o mercado norte-americano, estimado pela empresa em US$ 300 bilhões.

O CEO da Keurig Dr Pepper, Tim Cofer, afirmou em comunicado que a transação “é o momento certo, com a empresa em posição de força operacional e financeira e o setor de café ganhando resiliência”. Analistas do ING avaliam que a união reduziria a distância em relação à Nestlé, líder do setor”

Mercado de café

A estratégia também marca uma inversão parcial da fusão de 2018 entre Keurig Green Mountain e Dr Pepper Snapple, que uniu bebidas quentes e frias em uma única empresa.

Desde então, o negócio de café perdeu fôlego com a alta dos preços globais dos grãos e a demanda enfraquecida, enquanto a área de refrigerantes se destacou. No segundo trimestre de 2025, as vendas de bebidas frias da Keurig cresceram 10,5%, para US$ 2,7 bilhões, enquanto a receita de café nos EUA caiu levemente, para US$ 948 milhões.

A pressão sobre o café vem de uma combinação de fatores: secas no Brasil e no Vietnã, dois dos maiores exportadores mundiais, reduziram a oferta e elevaram os preços da bebida.

Além disso, a tarifa de 50% sobre o café importado do Brasil, imposta pelo governo de Donald Trump em agosto, aumentou os custos para empresas americanas.

Já a JDE Peet’s tem uma exposição menor a esse risco. Em julho, o CEO Rafa Oliveira afirmou que menos de 30% do café usado pela companhia vem do Brasil, o que ajuda a amortecer o impacto das tarifas.

Com o acordo, a Keurig Dr Pepper e a JDE Peet’s esperam criar um dos maiores players globais de café, ao mesmo tempo em que fortalecem o negócio de refrigerantes em uma operação separada.