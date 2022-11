Coréia do Norte continua a testar mísseis e Japão faz alerta

O Japão e o governo sul-coreano disseram ter identificado um novo lançamento de míssil realizado pela Coreia do Norte, liderada pelo ditador Kim Jong-un, na noite desta quarta-feira, 2, segundo a Reuters.

O artefato teria sobrevoado o território japonês em direção ao oceano. Autoridades de ao menos três cidades recomendaram que a população procurassem abrigos para se proteger.

A Coréia do Norte já havia lançado pelo menos 10 mísseis balísticos de vários tipos no Mar do Japão na manhã desta quarta-feira, 2, um dos quais caiu perto das águas territoriais sul-coreanas.

