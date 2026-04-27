Genial/Quaest: Alvaro Dias e Deltan lideram disputa ao Senado no Paraná

O ex-senador Alvaro Dias (MDB) e o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) lideram a disputa pelo Senado no Paraná, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. A eleição prevê duas vagas em disputa.

No segundo cenário estimulado, Alvaro Dias aparece na liderança na soma dos votos, com 19%, seguido por Deltan Dallagnol, com 14%, e Filipe Barros (PL), com 12%. Alexandre Curi (Republicanos) tem 11%, enquanto Gleisi Hoffmann (PT) marca 10%.

Indecisos e eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção somam 34%.

No terceiro cenário, Alvaro Dias amplia a vantagem e chega a 21% na soma total, enquanto Deltan aparece com 18%. Cristina Graeml (PSD) marca 10%, e Luiz Carlos Hauly (Podemos) e Pedro Lupion (Republicanos) têm 4% cada.

Indecisos e branco/nulo/não votaria atingem 43%.

No quarto cenário, Alvaro mantém a liderança com 20%, seguido por Deltan, com 17%. Alexandre Curi aparece com 12%, e Gleisi Hoffmann, com 11%. Indecisos e votos brancos ou nulos somam 37%.

A maior parte do eleitorado, em todos os cenários, afirma que está indecisa ou pretende votar em branco ou nulo.

Sobre a definição do voto, 73% dos entrevistados dizem que ainda podem mudar de escolha até a eleição, enquanto 27% afirmam ter decisão definitiva.

Rejeição dos candidatos

Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, Gleisi Hoffmann lidera com 58%, seguida por Alvaro Dias, com 37%. Deltan Dallagnol aparece com 14%.

Outros nomes têm índices menores, como Alexandre Curi (27%), Pedro Lupion (25%) e Filipe Barros (18%). Cristina Graeml também registra 18%, enquanto Luiz Carlos Hauly tem 16% e Roseane Ferreira, 12%.