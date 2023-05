Coreia do Norte notifica Japão sobre plano de lançar satélite nos próximos dias

A Coreia do Norte notificou nesta segunda-feira, 29, o vizinho Japão sobre planos de lançar um satélite nos próximos dias. Em reação, o ministro de Defesa do Japão, Yasukazu Hamada, ordenou que o satélite ou eventuais destroços sejam destruídos caso entrem em território japonês.

Segundo a guarda costeira do Japão, o aviso recebido das autoridades marítimas norte-coreanas informa que a janela de lançamento é de 31 de maio a 11 de junho, e que o lançamento pode afetar as águas do mar Amarelo, do mar da China Oriental e a região a leste da Ilha Luzon, nas Filipinas. A guarda costeira emitiu um alerta de segurança para navios das áreas nessas datas em função do possível risco de queda de destroços.

Para lançar um satélite ao espaço, a Coreia do Norte teria de usar mísseis de longo alcance proibidos por resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Lançamentos de testes anteriores por Pyongyang foram vistos como testes de mísseis disfarçados.

O secretário-chefe do gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, afirmou que o lançamento planejado pelos norte-coreanos violaria as resoluções da ONU e representa uma "ameaça à paz e segurança do Japão, da região e da comunidade internacional".